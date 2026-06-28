Venezuela: hallaron sin vida a la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

Al regresar, se encontró con un panorama devastador: el edificio donde residía su familia había colapsado y no tenía información sobre sus seres queridos. Desde ese momento, se sumó a las tareas de búsqueda y realizó un desesperado pedido a través de sus redes sociales.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, había escrito el futbolista.

Trejo nació en Córdoba y tuvo una extensa carrera internacional. Surgido en el fútbol argentino, pasó por Racing e Instituto, aunque gran parte de su trayectoria se desarrolló en el exterior, con experiencias en clubes del ascenso español, Grecia, Perú, México y Venezuela.

La Guaira fue una de las regiones más castigadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó al país. Allí se concentraron los principales operativos de rescate, con miles de personas trabajando entre edificios derrumbados y zonas de difícil acceso.