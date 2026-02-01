Venezuela: liberaron a un activista que estuvo más de cuatro años presos

La noticia trajo un gran alivio a su familia y a las organizaciones de derechos humanos que venían reclamando por su liberación. “Llegó este tan anhelado día, mi hermano Javier Tarazona está en libertad”, publicó su hermano Rafael en las redes sociales.

Embed Hoy #1Feb luego de 1675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi Hno Javier Tarazona está en LIBERTAD.



GRACIAS A DIOS TODO PODEROSO.



Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento.



La libertad de uno es la esperanza de todos.#LibresParaLiberar pic.twitter.com/U9ylXg6VwH — Jose Rafael Tarazona Sánchez (@jrafaeltarazona) February 1, 2026

Tarazona estaba preso desde 2021, acusado de delitos como terrorismo e instigación al odio, simplemente por denunciar que en Venezuela operaban grupos guerrilleros y paramilitares. Durante todo este tiempo, el activista siempre sostuvo que era inocente.

Su salida no fue la única: según informó Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, otras personas que estaban en la misma dependencia policial también recuperaron la libertad. Todo esto se da en medio de un nuevo clima político, después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara una “ley de amnistía general” que busca beneficiar a quienes son considerados presos políticos.

Desde que arrancó enero, ya son más de 300 los liberados, aunque el Gobierno dice que la cifra es mayor y que los operativos van a seguir. El caso de Tarazona era uno de los más conocidos en el mundo, no solo por su trabajo defendiendo derechos humanos, sino porque pasó años preso sin que nunca le dictaran una sentencia definitiva.