Venezuela: anuncian la excarcelación de otros 23 detenidos políticos

Durante su programa televisivo semanal, Cabello explicó que cada caso fue evaluado de manera individual por las instancias competentes del Estado y aclaró que estas decisiones no responden a presiones externas ni a acciones de organizaciones no gubernamentales. "Han sido decisiones tomadas por el Estado", enfatizó.

Con estas nuevas liberaciones, la cifra total alcanza los 831 excarcelados, según informó el ministro, quien además destacó que la medida forma parte de un plan orientado a la convivencia democrática y la paz, presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como estrategia para preservar la estabilidad nacional.

Cabello instó a los liberados a regresar a sus hogares y apostar por la convivencia pacífica. "No es la violencia el camino", remarcó, subrayando que una de las prioridades del escenario político actual es defender la paz y la tranquilidad del país.

Además Fijan nuevo cuadro de subsidios eléctricos

El anuncio se produce en medio de un contexto en el que organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos políticos siguen solicitando transparencia y liberaciones adicionales, mientras la comunidad internacional monitorea de cerca el proceso.