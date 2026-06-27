Venezuela: rescatan con vida a un bebé tras pasar 32 horas bajo los escombros

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, explicó que la restricción responde a razones humanitarias, sanitarias y logísticas. Según indicó, la llegada masiva de particulares generó congestión vehicular que dificultó el desplazamiento de ambulancias y equipos de emergencia, además de complicar la organización de los operativos.

Cabello informó que quienes deseen colaborar deberán registrarse previamente en el Poliedro de Caracas y recibir una credencial oficial antes de ingresar a la zona afectada. Solo los voluntarios con tareas asignadas podrán acceder a La Guaira, donde se reforzaron los controles en los principales accesos.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las condiciones en la ciudad costera se deterioran con el paso de las horas. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos sanitarios derivados de la permanencia de cuerpos bajo los edificios colapsados, mientras el olor provocado por la descomposición comenzó a extenderse en distintos sectores de la ciudad.

La magnitud del desastre también dejó en evidencia las dificultades para responder a una emergencia de estas características. Habitantes de las zonas más afectadas denunciaron demoras en la llegada de la asistencia oficial e incluso señalaron que en algunos barrios los primeros rescates fueron realizados por vecinos y voluntarios antes de la intervención de los equipos gubernamentales.