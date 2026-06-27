Terremotos en Venezuela: el Ejército argentino llegó para brindar ayuda humanitaria

venezuelamilitares2 La misión argentina, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López.

Venezuela: restringen el acceso a una de las zonas más afectadas por el terremoto

El gobierno venezolano decidió restringir el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a siete grados.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que la entrada al estado afectado por los recientes sismos estará restringida y sujeta a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.

Según explicó el funcionario, el objetivo de esta medida es controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia, evitando así el traslado de ciudadanos que no tengan tareas específicas de rescate o asistencia asignadas en el área.

Para ingresar al estado de La Guaira, se estableció un protocolo de control que incluye un punto de registro, un control fronterizo y una normativa especial para vehículos motorizados que trabajen en la zona.

En las últimas horas, las autoridades de Venezuela elevaron a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves por la tarde. De momento, continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria sin que se descarte que las cifras puedan ascender.