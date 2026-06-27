Terremotos en Venezuela: el Ejército argentino llegó para brindar ayuda humanitaria

La delegación está formada por 26 militares, entre ellos guías con perros. Se sumará a las tareas de búsqueda y rescate de víctimas del doble sismo, que hasta ahora dejó 920 muertos.
El Ejército argentino llegó este sábado a Venezuela con el objetivo de brindar ayuda humanitaria tras el doble terremoto que hasta ahora dejó 920 muertos, 3.360 heridos y un registro no oficial de 50.000 personas desaparecidas. La delegación -integrada por 26 militares, entre ellos guías con perros- colaborará con las tareas de búsqueda y rescate de víctimas de los sismos.
El gobierno de Javier Milei también tiene previsto enviar al país caribeño médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares. Un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
A su vez, colaborará con dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Y sumará 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.
"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló días atrás un comunicado de la Oficina del Presidente.
El gobierno venezolano decidió restringir el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a siete grados.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que la entrada al estado afectado por los recientes sismos estará restringida y sujeta a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.
Según explicó el funcionario, el objetivo de esta medida es controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia, evitando así el traslado de ciudadanos que no tengan tareas específicas de rescate o asistencia asignadas en el área.
Para ingresar al estado de La Guaira, se estableció un protocolo de control que incluye un punto de registro, un control fronterizo y una normativa especial para vehículos motorizados que trabajen en la zona.
En las últimas horas, las autoridades de Venezuela elevaron a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves por la tarde. De momento, continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria sin que se descarte que las cifras puedan ascender.