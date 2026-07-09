Conmovedor mensaje de la madre del nene argentino que murió en los terremotos de Venezuela

Lucas Gámez había ido a visitar a sus tíos a La Guaira, cuando se produjo el doble sismo. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros de un edificio. La mamá lo despidió con un posteo en las redes sociales.
La madre de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que falleció en los terremotos ocurridos en Venezuela, manifestó su dolor en un mensaje publicado este jueves en las redes sociales. El cuerpo del niño fue encontrado horas atrás en medio de los escombros de un edificio que colapsó en la zona de La Guaira.
“Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas. Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla”, escribió Blancalida Martínez Coronado, que se desempeña como psico-oncóloga.
En un posteo donde se la ve junto a Lucas en distintos fotos, la mujer continuó: "Ahora me trago las palabras... porque duelar a un hijo creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida" y agregó: "Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe".
"Te prometo una cosa, Lucas -expresó-. De este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré".
Y se despidió: “Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas”.
Blancalida Martínez y su esposo, Marco Gámez, son venezolanos y vivieron en la Argentina, donde nació Lucas. La familia había regresado al país caribeño en enero pasado.
El 24 de junio pasado, cuando ocurrió el doble terremoto en Venezuela, el niño había ido a visitar a sus tíos en La Guaira. Después de una tarde en el mar, volvió al departamento del segundo piso poco antes de que comenzaran los temblores.
Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, derrumbaron el edificio. Desde entonces, los padres de Lucas montaron un campamento en el lugar de la tragedia a la espera de novedades mientras se realizaban las tareas de rescate, de la que participaron especialistas argentinos.
Finalmente, el miércoles por la tarde se confirmó la muerte del nene, cuando su cuerpo fue recuperado entre los escombros.