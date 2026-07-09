Conmovedor mensaje de la madre del nene argentino que murió en los terremotos de Venezuela

Y se despidió: “Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas”.

Blancalida Martínez y su esposo, Marco Gámez, son venezolanos y vivieron en la Argentina, donde nació Lucas. La familia había regresado al país caribeño en enero pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blancalida Martinez Coronado (@blanmartinezc)

El 24 de junio pasado, cuando ocurrió el doble terremoto en Venezuela, el niño había ido a visitar a sus tíos en La Guaira. Después de una tarde en el mar, volvió al departamento del segundo piso poco antes de que comenzaran los temblores.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, derrumbaron el edificio. Desde entonces, los padres de Lucas montaron un campamento en el lugar de la tragedia a la espera de novedades mientras se realizaban las tareas de rescate, de la que participaron especialistas argentinos.

Finalmente, el miércoles por la tarde se confirmó la muerte del nene, cuando su cuerpo fue recuperado entre los escombros.