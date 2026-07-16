Milei, en la Bolsa de Comercio: se peleó con un espectador y lo mandó a Cuba

En este sentido, Milei apuntó contra los opositores de la iniciativa: “No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad. Porque respetarlo es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”.

“Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso. Véanlos hablar y actuar. Son los responsables de la decadencia argentina, son los que violentaron el derecho de propiedad y los que nos hundieron", afirmó.

Durante su presentación, Milei tuvo interrupciones de un espectador, que criticó su gestión. Fue mientras el Presidente hablaba de las falencias del populismo.

“Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que no generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar”, señaló.

Milei en la Bolsa de Comercio.

El espectador acotó: “Como ahora”. Milei le respondió: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”. Mientras el espectador insistió en que Milei frene su discurso -le gritó “terminala”, Milei usó la oportunidad para reafirmar que irá por su reelección.

“Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más”, expresó, y fue recibido por aplausos, y sumó: “Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba”.

Pero, una vez más, la misma persona que lo cuestionó volvió a gritarle. Algo que volvió a descolocar al Presidente, quien lanzó: "Sino te gusta, andate kuka".

-Si ustedes tienen un gobierno populista, se van a estrellar

+Como ahora!

-NO. COMO AHORA NO. COMO ANTES. VOY A SER REELECTO Y SI NO TE GUSTA ANDATE CUBA



Y si sale bien? Flaco hicieron brotar a Milei en la BOLSA DE COMERCIO pic.twitter.com/tYaqrXLiRA — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 16, 2026

Milei estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y distintos legisladores de La Libertad Avanza, como el senador Bartolomé Abdala y el diputado Santiago Santurio.

La palabra del Presidente de la Bolsa de Comercio

Ante del discurso de Milei, el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, brindó unas palabras. Sostuvo que la Bolsa se basa en “la convicción de que el progreso se construye cuando las personas tienen libertad para emprender, invertir, producir y comerciar”.

“La confianza es el verdadero activo de una sociedad. No figura en los balances, no está en ninguna pantalla ni se opera. Pero la confianza abre las puertas del progreso. Las instituciones perduran cuando son más grandes que las personas que temporariamente las constituyen”, sumó.