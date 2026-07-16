Mauro Icardi se fue del Galatasaray y define su futuro con el pase en su poder

Ahora, un nuevo destino comienzo. A sus 33 años, quedó con el pase en su poder tras salir libre por el vencimiento del contrato y deberá analizar cuál será el próximo paso de su carrera. Más allá de la confirmación reciente, el propio delantero ya se había despedido de los hinchas tras la obtención de la Superliga de Turquía.

Su experiencia en el conjunto de Estambul fue más que positiva. Disputó 134 partidos, marcó 77 goles -se convirtió en el máximo goleador histórico extranjero del club-, repartió 25 asistencias y conquistó seis títulos: cuatro Superligas de Turquía (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026), una Copa de Turquía (2024-2025) y una Supercopa de Turquía (2025). Después de este exitoso paso, no se sabe dónde irá a parar Icardi, que hace unos meses coqueteaba con una llegada a River.