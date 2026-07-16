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Mauro Icardi se fue del Galatasaray y define su futuro con el pase en su poder

Tras haberse vencido el contrato el 1 de julio, el club turco oficializó la salida del delantero y tendrá que ir rumbo a un nuevo destino.

Oficialmente, Mauro Icardi cerró su ciclo como jugador del Galatasaray después de cuatro exitosos años. El club oficializó su salida en redes sociales, en un texto cargado de admiración, respeto y agradecimiento por los años de entrega, por lo que el jugador quedó con el pase en su poder y deberá definir su futuro.

Luego destacó el "olfato de gol" de Icardi, y las seis copas nacionales que galardonaron al club: “Los goles que marcaste, los títulos de máximo goleador que viviste, los récords que rompiste y las copas que levantaste son una cosa; viviste la pasión por el Galatasaray y se la transmitiste a millones”.

Mauro Icardi ganó seis títulos nacionales con el Galatasaray.

Mauro Icardi ganó seis títulos nacionales con el Galatasaray.

Y como el mejor de los reconocimientos, catalogaron al argentino “una leyenda inolvidable”. El comunicado hizo énfasis en la trascendencia que tuvo Icardi en cada una de las generaciones fanáticas. “Si hoy los niños sienten orgullo al decir ‘Soy galatasarayl’, en eso tienes una gran parte de mérito. Todos lo saben… Un amor así no se olvida”, concluyó el mensaje.

Ahora, un nuevo destino comienzo. A sus 33 años, quedó con el pase en su poder tras salir libre por el vencimiento del contrato y deberá analizar cuál será el próximo paso de su carrera. Más allá de la confirmación reciente, el propio delantero ya se había despedido de los hinchas tras la obtención de la Superliga de Turquía.

Su experiencia en el conjunto de Estambul fue más que positiva. Disputó 134 partidos, marcó 77 goles -se convirtió en el máximo goleador histórico extranjero del club-, repartió 25 asistencias y conquistó seis títulos: cuatro Superligas de Turquía (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026), una Copa de Turquía (2024-2025) y una Supercopa de Turquía (2025). Después de este exitoso paso, no se sabe dónde irá a parar Icardi, que hace unos meses coqueteaba con una llegada a River.

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