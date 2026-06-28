Venezuela: una réplica sacudió otra vez las zonas afectadas por el doble terremoto

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela generaron una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país. Desde entonces, decenas de réplicas mantienen en alerta a la población y a los rescatistas, que continúan trabajando contrarreloj en las zonas más castigadas por el desastre.

El mensaje del Papa León XIV a las víctimas del doble terremoto en Venezuela

El Papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con los venezolanos afectados por los sismos, lamentó las muertes y los heridos y agradeció la labor de los rescatistas.

Tras el rezo del Ángelus, el Pontífice habló en español sobre los terremotos en el país caribeño y transmitió su cercanía a los damnificados y a los familiares de las víctimas. También deseó el “eterno descanso de los fallecidos”, manifestó su “cercanía espiritual” a sus allegados y transmitió “gratitud y aliento” a quienes participan en las labores de búsqueda y asistencia.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo el Papa. Y luego, afirmó: “Asimismo manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”.