Venezuela: hallan el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras los terremotos

Había ido a visitar a su tío a La Guaira, la zona más afectada por los sismos ocurridos el 24 de junio. Su cadáver fue encontrado entre los escombros del edificio donde estaba en el momento de los sismos.
El cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años desaparecido luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela, fue encontrado este miércoles por los rescatistas en medio de los escombros de un edificio que colapsó en la zona de La Guaira, la más afectada por los sismos.
El chico, argentino de nacimiento pero de padres venezolanos, era buscado de manera intensa desde el 24 de junio pasado, cuando los terremotos sacudieron al país caribeño. Su cuerpo fue localizado esta tarde debajo de la montaña de escombros a la que se redujo el edificio donde estaba junto a unos familiares.
Horas atrás, los padres de Lucas habían realizado un festejo simbólico por su cumpleaños número nueve. Blanca Martínez y Marco Gámez llevaron una torta y una vela hasta las cercanías de la estructura colapsada para cantar el feliz cumpleaños. "Que el mejor regalo de tus nueve años sea volver a casa con vida", expresó su mamá.
Desde un principio, los padres del pequeño siguieron desde cerca la tarea de las brigadas de emergencia, hasta conocer la noticia del hallazgo del cuerpo.
El día de los terremotos, el menor había viajado hacia La Guaira para visitar a su tío, mientras que sus padres permanecieron en Caracas. Y cuando se produjeron los sismos alcanzaron a tomar un ascensor, según el relato de un testigo, pero luego se perdió el rastro de ambos.
La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la capital venezolana, sobre la costa del mar Caribe, fue la región más afectada por los sismos.
El último balance oficial dado a conocer por las autoridades venezolanas sobre el saldo de víctimas derivadas de los terremotos registrados hace dos semanas en el centro de la costa del país elevó a más de 3.680 los fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en más de 16.740 personas.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó de que son concretamente 3.685 los muertos -150 personas más con relación al balance anterior- y 16.740 los heridos por cuenta de los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que dejaron además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.
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