Venezuela: hallan el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras los terremotos

El día de los terremotos, el menor había viajado hacia La Guaira para visitar a su tío, mientras que sus padres permanecieron en Caracas. Y cuando se produjeron los sismos alcanzaron a tomar un ascensor, según el relato de un testigo, pero luego se perdió el rastro de ambos.

La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la capital venezolana, sobre la costa del mar Caribe, fue la región más afectada por los sismos.

Venezuela: trepa a 3.680 la cifra de muertos por el doble terremoto

El último balance oficial dado a conocer por las autoridades venezolanas sobre el saldo de víctimas derivadas de los terremotos registrados hace dos semanas en el centro de la costa del país elevó a más de 3.680 los fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en más de 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó de que son concretamente 3.685 los muertos -150 personas más con relación al balance anterior- y 16.740 los heridos por cuenta de los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que dejaron además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.