Un cabo de la Armada atropelló una feria en Viña del Mar: seis muertos y siete heridos

"La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas", expresó la fuerza naval, que además informó que puso toda la información requerida a disposición del Ministerio Público y de las policías, al tiempo que inició un sumario administrativo interno.

La investigación quedó en manos de la Justicia chilena, que busca determinar las causas exactas del siniestro. De acuerdo con las primeras pericias, el conductor no presentaba alcohol en sangre. El examen respiratorio realizado en el lugar arrojó resultado negativo, por lo que las autoridades descartaron inicialmente que manejara bajo los efectos del alcohol.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que todo indica que el hecho se produjo por una mala maniobra a alta velocidad. "En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia", afirmó.

Por su parte, el coronel de Carabineros Jorge Guaita señaló que los sobrevivientes sufrieron lesiones leves y explicó que aún no se descarta una eventual falla mecánica del vehículo. También confirmó que los investigadores analizan testimonios de personas que aseguraron haber visto al automóvil circular a exceso de velocidad antes del impacto.

Reclaman una investigación

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, reclamó una investigación "rigurosa y transparente" y confirmó que el municipio entregó a la Justicia las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. Además, lamentó la falta de medidas de protección en el predio donde funciona la feria.

"Esta es una feria muy popular y debería haber contado con barreras de protección. Esta desgracia tiene que servirnos como lección para reforzar la seguridad", sostuvo la jefa comunal.

Las autoridades remarcaron que el siniestro ocurrió cuando la feria recién comenzaba a instalarse. En ese sentido, Millones advirtió que, de haberse producido cerca del mediodía, cuando el lugar suele recibir a miles de personas, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si el hecho obedeció exclusivamente a un error humano o si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.