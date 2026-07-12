Un cabo de la Armada atropelló una feria en Viña del Mar: seis muertos y siete heridos

El conductor, que se encontraba fuera de servicio, perdió el control de su vehículo e impactó contra los puestos de la Feria Caupolicán. Las autoridades descartaron, en principio, que hubiera consumido alcohol.
Una tragedia conmocionó este domingo a Chile cuando un cabo de la Armada, que se encontraba fuera de servicio, embistió con su automóvil una concurrida feria callejera en la ciudad de Viña del Mar, provocando la muerte de seis personas y dejando al menos siete heridos.
El hecho ocurrió alrededor de las 8.40 en la Feria Caupolicán, ubicada sobre la avenida 24 Norte, en la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago. Según las primeras reconstrucciones, el vehículo perdió el control, ingresó al predio donde funcionaban los puestos de venta e impactó contra comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar.
Las víctimas fatales fueron tres hombres y tres mujeres, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital Gustavo Fricke. Entre ellos se encuentran una madre y sus mellizos lactantes, quienes permanecen fuera de peligro. Las autoridades sanitarias informaron que ninguno de los lesionados presenta heridas de gravedad.
El conductor fue detenido en el lugar por efectivos de Carabineros, luego de que testigos intentaran agredirlo por la magnitud de la tragedia. Horas más tarde, la Armada de Chile confirmó mediante un comunicado que el involucrado pertenece a la institución, aunque aclaró que al momento del hecho se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular.
"La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas", expresó la fuerza naval, que además informó que puso toda la información requerida a disposición del Ministerio Público y de las policías, al tiempo que inició un sumario administrativo interno.
La investigación quedó en manos de la Justicia chilena, que busca determinar las causas exactas del siniestro. De acuerdo con las primeras pericias, el conductor no presentaba alcohol en sangre. El examen respiratorio realizado en el lugar arrojó resultado negativo, por lo que las autoridades descartaron inicialmente que manejara bajo los efectos del alcohol.
El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que todo indica que el hecho se produjo por una mala maniobra a alta velocidad. "En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia", afirmó.
Por su parte, el coronel de Carabineros Jorge Guaita señaló que los sobrevivientes sufrieron lesiones leves y explicó que aún no se descarta una eventual falla mecánica del vehículo. También confirmó que los investigadores analizan testimonios de personas que aseguraron haber visto al automóvil circular a exceso de velocidad antes del impacto.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, reclamó una investigación "rigurosa y transparente" y confirmó que el municipio entregó a la Justicia las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. Además, lamentó la falta de medidas de protección en el predio donde funciona la feria.
"Esta es una feria muy popular y debería haber contado con barreras de protección. Esta desgracia tiene que servirnos como lección para reforzar la seguridad", sostuvo la jefa comunal.
Las autoridades remarcaron que el siniestro ocurrió cuando la feria recién comenzaba a instalarse. En ese sentido, Millones advirtió que, de haberse producido cerca del mediodía, cuando el lugar suele recibir a miles de personas, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si el hecho obedeció exclusivamente a un error humano o si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.
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