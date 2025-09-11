VIDEO -España: un toro hirió gravemente a un matador portugués

Según contaron medios locales, el animal lo alcanzó por la espalda y le clavó el pitón en la parte baja. La cornada fue tan fuerte que le provocó una doble herida: de unos 10 centímetros de profundidad y 20 de extensión, con entrada y salida. Enseguida fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado bajo observación.

Percance muy serio en el Alfarero de Oro



September 10, 2025

El momento quedó registrado por las cámaras y en cuestión de minutos empezó a circular por redes sociales. Las imágenes muestran la violencia del ataque y fueron compartidas miles de veces, siempre con la advertencia de que pueden herir la sensibilidad de quienes las vean.

D’Alva, considerado una promesa joven del toreo en Portugal y España, había estado ganando lugar en distintas ferias taurinas. Ahora su estado de salud mantiene en vilo tanto a su entorno como al mundo taurino, que espera un nuevo parte médico en las próximas horas.

Mientras tanto, el episodio volvió a abrir el debate sobre las corridas de toros, una tradición muy arraigada en la península ibérica pero cada vez más cuestionada por sectores que las consideran un espectáculo violento.