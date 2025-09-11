VIDEO -España: un toro hirió gravemente a un matador portugués

El matador portugués Joao D’Alva fue embestido en plena corrida y terminó en el hospital con heridas profundas en la espalda. El momento quedó grabado y se hizo viral en las redes.
Una corrida de toros en Toledo (España) terminó en drama este miércoles cuando el matador portugués Joao D’Alva fue corneado de forma brutal por un toro. El joven, que estaba en plena faena, recibió una embestida inesperada que lo levantó por el aire y lo dejó gravemente herido.
Según contaron medios locales, el animal lo alcanzó por la espalda y le clavó el pitón en la parte baja. La cornada fue tan fuerte que le provocó una doble herida: de unos 10 centímetros de profundidad y 20 de extensión, con entrada y salida. Enseguida fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado bajo observación.
ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES
El momento quedó registrado por las cámaras y en cuestión de minutos empezó a circular por redes sociales. Las imágenes muestran la violencia del ataque y fueron compartidas miles de veces, siempre con la advertencia de que pueden herir la sensibilidad de quienes las vean.
D’Alva, considerado una promesa joven del toreo en Portugal y España, había estado ganando lugar en distintas ferias taurinas. Ahora su estado de salud mantiene en vilo tanto a su entorno como al mundo taurino, que espera un nuevo parte médico en las próximas horas.
Mientras tanto, el episodio volvió a abrir el debate sobre las corridas de toros, una tradición muy arraigada en la península ibérica pero cada vez más cuestionada por sectores que las consideran un espectáculo violento.
comentar