El accidente ocurrió durante una maniobra de aterrizaje en Nepal. Otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital.
Un turista de nacionalidad india falleció y otras tres personas sufrieron heridas luego de que dos helicópteros colisionaran en las inmediaciones del monte Everest, en Nepal.
El accidente se produjo cuando ambas aeronaves se preparaban para aterrizar en el helipuerto de Pheriche, ubicado cerca del campamento base de la montaña. El hecho ocurrió a las 8.11, hora local, a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar.
Los tres heridos son los pilotos de los helicópteros y un turista de Nueva Zelanda. Todos fueron trasladados a un centro de salud y, según informaron las autoridades policiales de la zona, permanecían en condición estable.
Los helicópteros pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Una de las aeronaves trasladaba pasajeros que habían sido evacuados de la región del Everest, entre ellos los dos turistas involucrados en el episodio. La otra, en cambio, transportaba únicamente mercadería.
La colisión tuvo lugar mientras ambas unidades realizaban maniobras para aterrizar en el helipuerto de Pheriche, en una zona cercana al campamento base del Everest.
El siniestro ocurrió durante uno de los períodos de mayor actividad turística en Nepal, cuando excursionistas y montañistas llegan a la región del Everest para realizar recorridos y ascensos.
En esta época del año se incrementa el uso de helicópteros, tanto para trasladar visitantes entre distintos puntos de la zona montañosa como para realizar evacuaciones de personas que necesitan asistencia.
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