La colisión tuvo lugar mientras ambas unidades realizaban maniobras para aterrizar en el helipuerto de Pheriche, en una zona cercana al campamento base del Everest.

La temporada turística en la región del Everest

El siniestro ocurrió durante uno de los períodos de mayor actividad turística en Nepal, cuando excursionistas y montañistas llegan a la región del Everest para realizar recorridos y ascensos.

En esta época del año se incrementa el uso de helicópteros, tanto para trasladar visitantes entre distintos puntos de la zona montañosa como para realizar evacuaciones de personas que necesitan asistencia.