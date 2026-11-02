La agenda de León XIV en Argentina: el Vaticano y el Gobierno ajustan detalles

La agenda de León XIV en la Argentina

La visita oficial comenzará el domingo 8, cuando León XIV arribará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery y será recibido por el presidente Javier Milei. Luego está previsto un encuentro en la Casa Rosada y la participación del mandatario en la misa que se celebrará en el Monumento a los Españoles. El recorrido del Pontífice también incluirá actividades en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

Entre los compromisos pastorales previstos figuran celebraciones religiosas en Córdoba y Luján, una visita al Cottolengo de Don Orione, un encuentro en la cárcel de Devoto y una actividad vinculada con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La planificación contempla, además, una recepción en el Palacio Libertad con representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.

Quirno confirmó que fueron invitados a esa recepción los gobernadores, senadores y diputados, además de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En cambio, aclaró que los expresidentes todavía no estaban incluidos en la convocatoria. Consultado sobre la posibilidad de que la visita tenga una cadena nacional, el canciller sostuvo que su relevancia institucional permite considerar esa alternativa, aunque aclaró que no está definida.

En medio de las expectativas por el mensaje que pueda transmitir León XIV, Quirno aseguró que el Gobierno no tiene preocupación por el contenido de sus palabras. “Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien”, afirmó. Tanto desde la Casa Rosada como desde la Iglesia buscan evitar interpretaciones partidarias del viaje y remarcan que se trata de una visita de carácter pastoral.

El Pontífice llegará procedente de Uruguay, permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11, antes de continuar su gira latinoamericana por Perú.