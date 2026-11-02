La agenda de León XIV en Argentina: el Vaticano y el Gobierno ajustan detalles

Representantes de la Santa Sede y funcionarios nacionales revisaron durante más de dos horas los dispositivos de seguridad, los traslados y las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
A menos de una semana de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, representantes del Vaticano y funcionarios del Gobierno nacional se reunieron en el Palacio San Martín para ultimar los detalles de la visita. El encuentro, encabezado por el canciller Pablo Quirno, se extendió durante más de dos horas y estuvo centrado en la organización de las actividades, los traslados y los operativos de seguridad que acompañarán la agenda papal.
Al finalizar la reunión, el padre Máximo Jurcinovic, integrante de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), confirmó que la agenda prevista se mantiene sin modificaciones. “Más de dos horas de reunión, cansados pero felices de recibir al Papa, ya estamos muy cerca”, expresó ante la prensa. También explicó que la delegación enviada por la Santa Sede está integrada por responsables de seguridad, especialistas en logística y personas encargadas de las celebraciones litúrgicas.
Del encuentro participaron Quirno; el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; Mara Gorini, colaboradora de Karina Milei; y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Por parte del Vaticano estuvo Alessandro Gallo, funcionario de la Santa Sede a cargo del viaje, junto con integrantes de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.
“Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados”, señaló Quirno al salir del Palacio San Martín. El Canciller aclaró que no quedan cuestiones centrales por resolver, sino que se trabaja en los ajustes finales de los dispositivos de seguridad, comunicación y traslado para garantizar el desarrollo de cada actividad.
La visita oficial comenzará el domingo 8, cuando León XIV arribará a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery y será recibido por el presidente Javier Milei. Luego está previsto un encuentro en la Casa Rosada y la participación del mandatario en la misa que se celebrará en el Monumento a los Españoles. El recorrido del Pontífice también incluirá actividades en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.
Entre los compromisos pastorales previstos figuran celebraciones religiosas en Córdoba y Luján, una visita al Cottolengo de Don Orione, un encuentro en la cárcel de Devoto y una actividad vinculada con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La planificación contempla, además, una recepción en el Palacio Libertad con representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.
Quirno confirmó que fueron invitados a esa recepción los gobernadores, senadores y diputados, además de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En cambio, aclaró que los expresidentes todavía no estaban incluidos en la convocatoria. Consultado sobre la posibilidad de que la visita tenga una cadena nacional, el canciller sostuvo que su relevancia institucional permite considerar esa alternativa, aunque aclaró que no está definida.
En medio de las expectativas por el mensaje que pueda transmitir León XIV, Quirno aseguró que el Gobierno no tiene preocupación por el contenido de sus palabras. “Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien”, afirmó. Tanto desde la Casa Rosada como desde la Iglesia buscan evitar interpretaciones partidarias del viaje y remarcan que se trata de una visita de carácter pastoral.
El Pontífice llegará procedente de Uruguay, permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11, antes de continuar su gira latinoamericana por Perú.
comentar