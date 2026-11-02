Ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, Milei aseguró que “España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”.

Ese mismo día, el mandatario argentino continuó con sus críticas contra su homólogo español en una videollamada que mantuvo con el candidato conservador Santiago Abascal: “Por favor, es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Están muy alterados, no les gusta escuchar la verdad”.

Ante esto, Sánchez publicó un spot de campaña en el que se definió como “zurdo y orgulloso”: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, además, se cambió la foto de perfil con una leyenda roja que decía: “Zurdos y orgullosos”.