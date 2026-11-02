El presidente español le respondió con dureza, sin nombrarlo, a su par argentino en medio de las declaraciones cruzadas en ambos.

El presidente español Pedro Sánchez mencionó a la Argentina e indirectamente a Javier Milei durante su participación en el foro World in Progress (WIP) en Barcelona y advirtió que “España no se gobierna desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”.

Sin mencionarlo, arremetió contra el presidente Javier Milei, quien en numerosas oportunidades fue crítico de su par español y de las políticas llevadas adelante por la administración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Las críticas de Milei a Sánchez

En su visita a Madrid a mediados de septiembre, Milei había llamado “impresentable dictador” a Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales.

Ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, Milei aseguró que “España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”.

ADEMÁS: En España, Milei llamó a Pedro Sánchez "impresentable dictador" y "delincuente"

Ese mismo día, el mandatario argentino continuó con sus críticas contra su homólogo español en una videollamada que mantuvo con el candidato conservador Santiago Abascal: “Por favor, es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Están muy alterados, no les gusta escuchar la verdad”.

Ante esto, Sánchez publicó un spot de campaña en el que se definió como “zurdo y orgulloso”: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, además, se cambió la foto de perfil con una leyenda roja que decía: “Zurdos y orgullosos”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados