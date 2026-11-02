El presidente español le respondió con dureza, sin nombrarlo, a su par argentino en medio de las declaraciones cruzadas en ambos.
El presidente español Pedro Sánchez mencionó a la Argentina e indirectamente a Javier Milei durante su participación en el foro World in Progress (WIP) en Barcelona y advirtió que “España no se gobierna desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”.
Sin mencionarlo, arremetió contra el presidente Javier Milei, quien en numerosas oportunidades fue crítico de su par español y de las políticas llevadas adelante por la administración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Durante su discurso, según recoge el diario El País, Sánchez llamó también a una Europa “más fuerte, más autónoma y más unida” y aseguró que “ningún destino está escrito”, en alusión a las elecciones a las que tuvo que llamar de forma anticipada y que se celebrarán en noviembre de este año.
En su visita a Madrid a mediados de septiembre, Milei había llamado “impresentable dictador” a Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales.
Ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, Milei aseguró que “España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”.
Ese mismo día, el mandatario argentino continuó con sus críticas contra su homólogo español en una videollamada que mantuvo con el candidato conservador Santiago Abascal: “Por favor, es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Están muy alterados, no les gusta escuchar la verdad”.
Ante esto, Sánchez publicó un spot de campaña en el que se definió como “zurdo y orgulloso”: “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, además, se cambió la foto de perfil con una leyenda roja que decía: “Zurdos y orgullosos”.
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