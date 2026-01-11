Griferías de oro, piscina de cristal y playa privada: la nueva mansión de Cristiano Ronaldo

Con aproximadamente 5.000 metros cuadrados habitables, la casa se ubica a escasos minutos de Cascais y Estoril, en una urbanización custodiada de forma permanente y famosa por sus villas de lujo y campos de golf con panorámicas al Atlántico.

De acuerdo con medios portugueses como A Bola y los portales británicos Daily Mail y Mirror, la vivienda incorpora una piscina exterior de lámina infinita, otra climatizada al interior y un garaje con capacidad para 20 vehículos, equipado con sistemas de vigilancia de alta tecnología y acceso directo desde la vivienda principal.

Un gimnasio profesional con spa y sala de masajes, una sala de cine privada y jardines diseñados al detalle, que combinan senderos, terrazas orientadas al mar y áreas seguras de juegos para los cinco hijos de la pareja son algunos de los lujos.

image

image

image

La pareja optó por mármol italiano para suelos y escaleras, maderas nobles y acabados de oro en griferías, primando una fusión entre lo clásico y el minimalismo contemporáneo. En el salón principal, un mural encargado a una firma de lujo funciona como sello artístico del hogar. Además, la propiedad incorpora un sistema centralizado que gestiona la iluminación, la climatización y la seguridad desde cualquier lugar, apoyado en paneles solares integrados en la cubierta.

Entre las características mencionadas en medios como Semana y la prensa lusa figura una habitación principal de hasta 300 metros cuadrados. También sobresale la playa privada y pasadizos subterráneos, así como la completa privacidad asegurada tanto para adultos como para niños.

La elección de vivir en Cascais respalda el regreso a un entorno familiar y nacional. El plan de futuro de la pareja, según la prensa portuguesa, incluye la escolarización de los hijos en centros privados locales y el establecimiento de una rutina estable, tras años de cambios de residencia entre las grandes capitales europeas y destinos exclusivos de lujo.