Griferías de oro, piscina de cristal y playa privada: la nueva mansión de Cristiano Ronaldo

La leyenda del fútbol, que es el futbolista mejor pago de todo el mundo, compró un nuevo hogar con muchos lujos: un gimnasio con spa y una sala de cine privada, entre otros.
Cristiano Ronaldo se compró una mansión en Cascais, ciudad costera de Portugal. La leyenda del fútbol, que sigue siendo a sus 40 años el futbolista mejor pago del mundo en Al-Nassr, adquirió un nuevo hogar con muchísimos lujos. La mansión, que está valorada en alrededor de 30 millones de euros, sería su hogar tras retirarse del fútbol profesional.
Con aproximadamente 5.000 metros cuadrados habitables, la casa se ubica a escasos minutos de Cascais y Estoril, en una urbanización custodiada de forma permanente y famosa por sus villas de lujo y campos de golf con panorámicas al Atlántico.
De acuerdo con medios portugueses como A Bola y los portales británicos Daily Mail y Mirror, la vivienda incorpora una piscina exterior de lámina infinita, otra climatizada al interior y un garaje con capacidad para 20 vehículos, equipado con sistemas de vigilancia de alta tecnología y acceso directo desde la vivienda principal.
Un gimnasio profesional con spa y sala de masajes, una sala de cine privada y jardines diseñados al detalle, que combinan senderos, terrazas orientadas al mar y áreas seguras de juegos para los cinco hijos de la pareja son algunos de los lujos.
La pareja optó por mármol italiano para suelos y escaleras, maderas nobles y acabados de oro en griferías, primando una fusión entre lo clásico y el minimalismo contemporáneo. En el salón principal, un mural encargado a una firma de lujo funciona como sello artístico del hogar. Además, la propiedad incorpora un sistema centralizado que gestiona la iluminación, la climatización y la seguridad desde cualquier lugar, apoyado en paneles solares integrados en la cubierta.
Entre las características mencionadas en medios como Semana y la prensa lusa figura una habitación principal de hasta 300 metros cuadrados. También sobresale la playa privada y pasadizos subterráneos, así como la completa privacidad asegurada tanto para adultos como para niños.
La elección de vivir en Cascais respalda el regreso a un entorno familiar y nacional. El plan de futuro de la pareja, según la prensa portuguesa, incluye la escolarización de los hijos en centros privados locales y el establecimiento de una rutina estable, tras años de cambios de residencia entre las grandes capitales europeas y destinos exclusivos de lujo.
