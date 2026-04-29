Noqueó al hombre que acosó a su pareja y el video abrió un fuerte debate

Polémica en redes sociales

La secuencia, desató una fuerte discusión en redes sociales, con miles de usuarios divididos entre quienes consideraron que el agresor recibió su merecido y quienes cuestionaron la violencia de la reacción.

“Eso fue un buen golpe”, escribió un usuario en X, mientras otros defendieron la respuesta al considerar que el acosador “lo pensará dos veces” antes de volver a tocar a una mujer. Otro comentario fue más contundente: “Así es como un hombre maneja las cosas”.

También hubo quienes justificaron el accionar por tratarse de una reacción ante un abuso. “¿Desde cuándo alguien que manosea a una mujer no merece un puñetazo?”, planteó otro usuario, reflejando una postura que se repitió entre quienes apoyaron al hombre.

Las críticas, sin embargo, también fueron numerosas. Algunos usuarios señalaron que la reacción fue desproporcionada y cuestionaron el uso de la violencia frente a una situación que, sostuvieron, podría haberse resuelto de otra manera.