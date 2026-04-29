Noqueó al hombre que acosó a su pareja y el video abrió un fuerte debate

Las imágenes muestran el momento en que un hombre golpea a otro que, según se ve en el video, tocó a su pareja sin consentimiento. La secuencia abrió un fuerte debate en redes.
Un video viral generó controversia en redes sociales al mostrar cómo un hombre dejó inconsciente de un puñetazo a un sujeto en un bar, luego de que éste, aparentemente ebrio, acosara a su pareja mientras jugaba al billar.
Según se observa en las imágenes, cuya fecha no fue precisada, el hombre se acercó y tocó a la mujer, quien lo apartó de inmediato. Instantes después, su pareja intervino y le propinó un golpe directo al abusador en su cara que lo dejó tendido e inmóvil sobre el piso.
La secuencia, desató una fuerte discusión en redes sociales, con miles de usuarios divididos entre quienes consideraron que el agresor recibió su merecido y quienes cuestionaron la violencia de la reacción.
“Eso fue un buen golpe”, escribió un usuario en X, mientras otros defendieron la respuesta al considerar que el acosador “lo pensará dos veces” antes de volver a tocar a una mujer. Otro comentario fue más contundente: “Así es como un hombre maneja las cosas”.
También hubo quienes justificaron el accionar por tratarse de una reacción ante un abuso. “¿Desde cuándo alguien que manosea a una mujer no merece un puñetazo?”, planteó otro usuario, reflejando una postura que se repitió entre quienes apoyaron al hombre.
Las críticas, sin embargo, también fueron numerosas. Algunos usuarios señalaron que la reacción fue desproporcionada y cuestionaron el uso de la violencia frente a una situación que, sostuvieron, podría haberse resuelto de otra manera.
comentar