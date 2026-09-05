Vladimir Putin ordenó suspender por tres días los ataques contra Kiev

Este sábado, los enviados Stev Witkoff y Jared Kushner han llegado a Moscú, donde se espera que se encuentren con Putin.

Trump, confirmó que sus enviados trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante una visita que espera que produzca avances en las negociaciones.

El último jueves, autoridades rusas informaron que las fuerzas ucranianas habían lanzado cientos de ataques con drones y artillería contra las regiones de Bélgorod y Moscú, lo que provocó la muerte de un civil y dejó a 21 heridos.

“La infraestructura civil no puede ser objetivo de ataques, ni siquiera durante un conflicto armado, pero el régimen de Kiev piensa de otra manera y comenzó a asestar golpes contra blancos exclusivamente civiles”, cuestionó Putin.