Vladimir Putin ordenó suspender por tres días los ataques contra Kiev

El presidente ruso lo decidió ante la llegada de dos enviados de Donald Trump. Se trata de una medida recíproca a la iniciativa ucraniana de no atacar Moscú mientras dure la visita.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este sábado la suspensión por tres días de los ataques contra Kiev en relación con los preparativos y las reuniones con los enviados de su par estadounidense Donald Trump, que buscan relanzar el proceso de negociación con una visita a Moscú y, acto seguido, a Kiev.
"En efecto, se recibió dicha información. El Comandante Supremo en Jefe, el presidente Vladimir Putin, dio órdenes de no atacar Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy", afirmó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la agencia rusa Interfax, en lo que sería una medida recíproca a la iniciativa ucraniana de no atacar Moscú mientras dura la visita.
Peskov enmarcó este paso en "la preparación y el desarrollo de los contactos estadounidenses en Kiev".
Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este sábado una serie de ataques rusos al aeropuerto de Kiev y el de Borispol, asegurando que son intentos de Rusia de boicotear la diplomacia cuando se espera el desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para relanzar el proceso de negociaciones.
Este sábado, los enviados Stev Witkoff y Jared Kushner han llegado a Moscú, donde se espera que se encuentren con Putin.
Trump, confirmó que sus enviados trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante una visita que espera que produzca avances en las negociaciones.
El último jueves, autoridades rusas informaron que las fuerzas ucranianas habían lanzado cientos de ataques con drones y artillería contra las regiones de Bélgorod y Moscú, lo que provocó la muerte de un civil y dejó a 21 heridos.
“La infraestructura civil no puede ser objetivo de ataques, ni siquiera durante un conflicto armado, pero el régimen de Kiev piensa de otra manera y comenzó a asestar golpes contra blancos exclusivamente civiles”, cuestionó Putin.