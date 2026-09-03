Israel avanza en un plan para expulsar a casi dos millones de personas de Gaza

Nuevo ataque de Israel en Gaza: al menos 2 muertos y 12 heridos

Ben Gvir cifró la inversión inicial israelí en 10.000 millones de séqueles (casi tres millones de euros), con un marco de financiación adicional de hasta 50.000 millones de séqueles condicionado a la participación internacional y a los acuerdos que se alcancen con los países receptores.

El Ministro sostuvo que su propuesta, que dijo haber defendido desde el comienzo de la guerra pese a las críticas iniciales, ganó legitimidad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara públicamente la idea de fomentar la emigración desde Gaza como parte de una solución al conflicto.

Ben Gvir citó también encuestas, sin precisar la metodología, según las cuales una amplia mayoría de la sociedad israelí respaldaría el fomento de la emigración desde Gaza, y afirmó que un porcentaje significativo de los propios residentes del enclave se mostraría dispuesto a considerar una salida permanente.

El líder de Poder Judío anunció que, de permanecer en el gobierno tras las elecciones legislativas del mes que viene, su formación exigirá en la próxima coalición la creación de un Ministerio de Migración, con presupuesto y competencias propias, y presentó un calendario de 100 días para poner en marcha un marco legal, un sistema de registro y los primeros acuerdos con países receptores