Trump volvió a cuestionar al Reino Unido y evitó respaldarlo por las Malvinas

"Estuve allí cuando fue la primera guerra (SIC). Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino", señaló.

La respuesta del presidente estadounidense volvió a poner el foco en la posición de Washington frente a la disputa de soberanía, especialmente por la cercanía temporal con el mensaje que prepara Milei sobre la causa Malvinas.

Durante la entrevista, Trump también lanzó duras críticas contra el Reino Unido por su falta de apoyo durante la guerra en Irán.

"Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme", afirmó.

El mandatario relató que había solicitado colaboración a la OTAN y al entonces primer ministro británico, Keir Starmer. Según su versión, el dirigente le respondió que el Reino Unido no contaba con embarcaciones disponibles.

"Dije a la OTAN, y le pregunté a tu exlíder: '¿Por qué no enviaste un par de barcos?'. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto", sostuvo.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata desde Londres. La ministra de Estado para la Seguridad Fronteriza y el Asilo, Anna Turley, reafirmó ante GB News la posición británica sobre el archipiélago: "Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas".

Además, cuando Turner le preguntó si se había sentido "herido" por la falta de respaldo británico durante la guerra en Irán, Trump rechazó esa interpretación. "No me sentí herido… Lo llamo un proceso de aprendizaje", respondió.