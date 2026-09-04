Las reacciones de la prensa británica tras el anuncio de Javier Milei

El medio identificó a Rockhopper Exploration y Navitas como las compañías que encabezan las operaciones petroleras en la zona. Según The Telegraph, ambas son propietarias del yacimiento Sea Lion, que contendría alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, una cifra superior a las reservas restantes de los campos ubicados en aguas británicas.

Además, el diario vinculó las decisiones de Milei con el escenario internacional y señaló que crece la especulación en torno a posibles conversaciones entre Buenos Aires y Washington para permitir que Estados Unidos tenga acceso al petróleo extraído frente a las islas.