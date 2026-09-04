Las reacciones de la prensa británica tras el anuncio de Javier Milei

Sky News, GB News y The Telegraph fueron algunos de los medios que reflejaron el mensaje del Presidente. Destacaron el reclamo de soberanía y el anuncio de sanciones por operaciones petroleras no autorizadas.
Los principales medios británicos se hicieron eco del discurso del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, en el que ratificó el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago. Durante su mensaje, el mandatario también anunció sanciones contra empresas vinculadas con operaciones petroleras no autorizadas, anticipó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sostuvo que “Malvinas es el futuro” de la Argentina.
Sky News, uno de los principales medios del Reino Unido, tituló su cobertura: “Las Malvinas son nuestro futuro”, dice Milei, mientras el presidente argentino anuncia sanciones. El medio destacó que el discurso tuvo lugar poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera en duda el respaldo de Washington a la posición británica sobre las islas.
Por su parte, GB News adoptó un tono más crítico hacia el mandatario argentino. Bajo el título “Javier Milei declara falsamente que las Malvinas son ‘argentinas’ mientras califica al territorio británico como ‘nuestro futuro’ en un discurso nacional”, el medio cuestionó las declaraciones del Presidente sobre la soberanía del archipiélago. Según GB News, el reclamo argentino sobre las islas atraviesa “un nuevo temor” y cuestionó al Reino Unido por no atender los llamados de Naciones Unidas a evitar “acciones unilaterales” en el archipiéla
En tanto, The Telegraph puso el foco en las posibles consecuencias de las medidas anunciadas por Milei sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El diario tituló su artículo “Argentina amenaza los campos petroleros de las Malvinas” y advirtió que las sanciones contra las operaciones de perforación offshore podrían desencadenar un nuevo conflicto diplomático entre Buenos Aires y Londres.
El medio identificó a Rockhopper Exploration y Navitas como las compañías que encabezan las operaciones petroleras en la zona. Según The Telegraph, ambas son propietarias del yacimiento Sea Lion, que contendría alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, una cifra superior a las reservas restantes de los campos ubicados en aguas británicas.
Además, el diario vinculó las decisiones de Milei con el escenario internacional y señaló que crece la especulación en torno a posibles conversaciones entre Buenos Aires y Washington para permitir que Estados Unidos tenga acceso al petróleo extraído frente a las islas.
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