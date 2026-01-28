Irán endurece su discurso militar en medio del conflicto con Estados Unidos

“Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar”, afirmó Araghchi a través de un posteo en su cuenta de X. El funcionario sostuvo que la experiencia reciente permitió a Irán mejorar su capacidad de respuesta militar y reaccionar “aún más fuerte, rápida y profundamente”.

En ese marco, el canciller hizo referencia a la denominada “Guerra de los 12 días”, el enfrentamiento iniciado el 13 de junio tras un ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes, que derivó en un intercambio de misiles y drones entre ambos países y, posteriormente, en la intervención directa de Estados Unidos. Según Araghchi, aquel episodio dejó enseñanzas clave para la defensa del país persa.

Guerra de los 12 dias La “guerra de los 12 días” que Israel lanzó un ataque masivo en junio de 2025 contra instalaciones nucleares y militares iraníes, lo que provocó un intercambio intenso de misiles y drones entre ambos países.

Pese al tono de advertencia, el jefe de la diplomacia iraní remarcó que Teherán mantiene abierta la vía diplomática y reiteró su disposición a alcanzar un acuerdo nuclear. “Irán siempre ha acogido con satisfacción un acuerdo mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en pie de igualdad y libre de coacción, amenazas e intimidación”, señaló, al tiempo que insistió en el derecho del país a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos.

En esa línea, Araghchi subrayó que Irán no contempla la fabricación de armas nucleares dentro de su estrategia de seguridad y negó que el programa atómico tenga objetivos militares. Las declaraciones contrastan con las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no descartó una acción militar contra Irán ni un eventual cambio de Gobierno, al tiempo que lo acusó de avanzar en el desarrollo de armamento nuclear y de reprimir protestas internas.

Desde Teherán, en cambio, rechazan esas acusaciones y responsabilizan a países occidentales por la escalada de violencia durante las manifestaciones, al denunciar la infiltración de grupos terroristas. El reciente conflicto regional incluyó ataques israelíes contra instalaciones estratégicas iraníes y la posterior ofensiva estadounidense sobre tres complejos nucleares, cuya efectividad fue puesta en duda incluso por informes de inteligencia de Washington.

Tras la respuesta iraní con un ataque a una base militar estadounidense en Catar, el 24 de junio Israel e Irán anunciaron un alto el fuego que puso fin a los combates. Sin embargo, las declaraciones del canciller iraní dejan en claro que la región sigue atravesando un equilibrio frágil, con fuerzas armadas en alerta y negociaciones diplomáticas aún sin definiciones concretas.