Zelenski anunció la primera reunión trilateral de Rusia, Estados Unidos y Ucrania

"Tendrá lugar mañana y pasado mañana. Sí, serán dos días de reuniones en los Emiratos", dijo durante un debate en el Foro Económico Mundial de Davos. "Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos esas sorpresas por parte de Estados Unidos", dijo el premier ucraniano.

"Pero, en cualquier caso, ellos irán allí. Y creo que eso es bueno", afirmó, añadiendo que, si se consigue iniciar la reunión a nivel técnico, espera que se pueda "encontrar algo".

Embed

La discusión sobre las concesiones

Además, Zelenski afirmó que "los rusos tienen que estar preparados para hacer concesiones". "Porque, como saben, todos tienen que estar preparados, no solo Ucrania. Y eso es importante para nosotros", concluyó.

El líder ucraniano hizo estas declaraciones poco después de reunirse esta misma jornada, al margen del Foro Económico de Davos, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro duró menos de una hora y se celebró a puertas cerradas, sin presencia de la prensa.

Este 15 de enero, Trump presentó a Ucrania como el principal obstáculo para un acuerdo de paz en el conflicto con Rusia. Desde el Kremlin coincidieron con la declaración de Trump de que Zelenski está ralentizando el proceso de paz.

Rusia en reiteradas ocasiones se ha mostrado dispuesta a dialogar para resolver la crisis ucraniana e incluso hacer ciertas concesiones, siempre y cuando Kiev y sus socios occidentales traten a Moscú con respeto y entiendan sus preocupaciones.