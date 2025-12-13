La ANMAT y el SENASA alertan por una bacteria en un queso cremoso

Si bien el producto involucrado se encuentra fuera de su fecha de vencimiento, las autoridades solicitaron extremar las precauciones ante la posibilidad de que algunos consumidores lo hayan conservado congelado, lo que implica un riesgo residual para la salud.

La alerta se originó a partir de un muestreo oficial realizado por el SENASA y analizado por el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, que lleva adelante tareas de vigilancia genómica.

La bacteria hallada

Según el informe técnico fechado el 9 de diciembre, se identificó un conglomerado de aislamientos de Listeria monocytogenes en muestras de queso de pasta blanda.

El hallazgo corresponde al producto Queso Cremón doble crema, marca La Serenísima, presentación de 500 gramos, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El queso fue producido por la firma Mastellone Hnos. S.A. en su establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.

Desde la empresa informaron que, bajo la supervisión del SENASA, se llevó adelante una investigación interna para identificar el foco de contaminación, que ya fue eliminado. Además, se concretó el retiro del lote afectado del mercado nacional y su posterior destrucción, junto con la implementación de medidas adicionales de control y refuerzo de los protocolos de seguridad alimentaria en la planta.

El producto ya está vencido

Pese a que el producto ya no se encuentra dentro de su período de aptitud para el consumo, la ANMAT advirtió que podría existir la posibilidad de que algunos consumidores lo hayan conservado más allá de la fecha de vencimiento, por ejemplo mediante congelación o almacenamiento en freezers. En ese contexto, el organismo recomendó que quienes tengan en su poder el lote 2703, ya sea fraccionado o congelado, se abstengan de consumirlo.

La advertencia pone especial énfasis en los grupos de riesgo, entre los que se encuentran las mujeres embarazadas, las personas inmunosuprimidas, los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas. En estos casos, la listeriosis puede derivar en complicaciones graves e incluso potencialmente mortales.

Qué enfermedad es

La listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria que se encuentra tanto en el agua como en el suelo y que tiene la particularidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración. Entre los alimentos más frecuentemente asociados a brotes se incluyen los fiambres y embutidos, los lácteos elaborados con leche no pasteurizada, los vegetales crudos y los pescados crudos o ahumados.

Los síntomas pueden variar desde cuadros leves -como fiebre, escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal- hasta formas severas que incluyen meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio cercano a las tres semanas, lo que en muchos casos dificulta identificar el alimento responsable del contagio.

Ante cualquier síntoma compatible y el antecedente de consumo de alimentos de riesgo, las autoridades sanitarias recomiendan consultar de inmediato al sistema de salud y evitar la automedicación.