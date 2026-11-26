El hombre era viudo, no tenía descendientes ni ascendientes vivos y, por ese motivo, carecía de herederos forzosos.

Durante la visita, el escribano mantuvo una conversación con Guibert sobre su vida y su actividad profesional, con el objetivo de verificar que entendiera el alcance de su decisión. Luego, el paciente suscribió el documento desde su cama, apoyándose en una carpeta.

El 1 de agosto de 2011, poco menos de dos meses después, Guibert murió. A partir de entonces, González inició el proceso sucesorio para recibir los bienes, entre ellos un departamento situado en la calle Vidal, en el barrio porteño de Belgrano.

Los motivos por los que se había declarado nulo el testamento

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió una demanda para que se invalidara el documento, bajo el argumento de que Guibert no tenía la capacidad mental necesaria para decidir sobre sus bienes.

Como respaldo, se presentaron informes médicos que señalaban dificultades de memoria, depresión, dependencia y deterioro cognitivo.

También se mencionó que, en 2009, la Justicia había dispuesto una restricción parcial de su capacidad para realizar determinados actos patrimoniales. No obstante, esa medida quedó sin efecto en diciembre de 2010.

El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 104 aceptó el planteo y declaró la nulidad del testamento. La decisión fue apelada tanto por el vecino beneficiario como por el escribano.

Las pruebas que permitieron confirmar la validez del documento

Al analizar el caso, los integrantes de la Cámara consideraron especialmente relevante un certificado médico fechado el 27 de junio de 2011, elaborado por un psiquiatra del Hospital Pirovano.

En ese informe, el especialista había señalado que Guibert mantenía sus facultades mentales.

A su vez, una evaluación psiquiátrica realizada después de su muerte concluyó que el hombre estaba en condiciones de comprender el contenido y las consecuencias del testamento cuando lo firmó.

Los jueces también tuvieron en cuenta las declaraciones de quienes presenciaron el acto y una pericia caligráfica que determinó que la firma correspondía a Guibert y que había sido realizada por él, sin intervención de otras personas.

Para la Cámara, las limitaciones físicas y los antecedentes médicos del hombre no constituían pruebas suficientes para afirmar que había perdido la capacidad de tomar decisiones.

En consecuencia, el tribunal dejó sin efecto la nulidad y confirmó la validez del testamento que nombraba a González como heredero universal.

La sentencia, firmada el 25 de noviembre de 2026, también dispuso que el Gobierno porteño, que había iniciado la acción judicial, afrontara las costas de ambas instancias.