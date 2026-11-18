Presunto hurto en supermercado (Imagen generada por IA)

También habrían hurtado en el mismo supermercado el 29 de septiembre

Las dos acusadas de hurto fueron registradas por las cámaras de seguridad del supermercado del porteño barrio de Belgrano -ubicado en la Avenida Cabildo al 3100 - en el que personal de seguridad y de cajas del local declararon como testigos en contra de ambas mujeres.

Es más, uno de los empleados de Seguridad del local dijo -bajo juramento- que "reconoció a las sospechadas" como autoras de un hecho similar, ocurrido el 29 de septiembre pasado, con la "misma mecánica...logrando aquella vez lograr su cometido".

Además, el Juzgado tomó declaración a personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad, que aportó las actas de detención, declaración de los testigos del procedimiento, informes médicos legales e imágenes de los elementos incautados.

Cabe señalar que la defensa de ambas imputadas argumentó que intentaron cometer el delito debido a un "estado de necesidad" que, finalmente, que el tribunal de alzada rechazó.

Una excarcelación que tardó 35 días debido a una condena previa

El Juzgado interviniente dispuso la excarcelación inmediata de Andrea Soledad V. debido a que no tenía antecedentes penales, sin embargo, Chávez debió esperar 35 días para obtener la excarcelación en razón de contar con una condena previa y firme por el delito de hurto.

La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento por tentativa de hurto y rechazó el argumento de estado de necesidad planteado por la defensa. Los jueces señalaron que Stella Maris Chávez tiene hijos en edad laboral y que no se acreditó una situación de peligro inminente que solo pudiera resolverse con esa acción. En el mismo resolutorio se menciona un supuesto “modus operandi” de merodear el local y esconder mercadería. El expediente continúa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25.

Asimismo -como ya se mencionó- Chávez ya tenía una condena por hurto. Conforme un informe del Registro Nacional de Reincidencia, la jubilada registra la causa nro.32.689/24 (y su acumulada nro. 68.888/23) del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 5, en la que por sentencia firme del 1ro de noviembre de 2024, se la condenó a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento en suspenso y el pago de costas, por considerarla coautora del delito de "hurto simple reiterado en dos oportunidades" y a la pena única de un año y diez meses de prisión en suspenso, comprensiva de la mencionada precedentemente y de la pena de un año y seis meses en suspenso, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 3, el 27 de junio de 2024.

La causa judicial continúa en trámite y la jubilada debe presentarse cada 15 días en Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para cumplir con las obligaciones establecidas y reunirse con su defensor.

(1) y (2) Como corresponde al ordenamiento legal vigente, ambas imputadas deben ser consideradas inocentes hasta que sean declaradas culpables por una condena firma.