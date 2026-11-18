Stella Maris Chávez, quien estuvo 35 días detenida por intentar llevarse mercadería de un supermercado, tenía una condena firme anterior por hurto, con una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso. Además, actuó con una cómplice.
Stella Maris Chávez, de 65 años, estuvo 35 días alojada en la Alcaidía 15 de Chacarita tras ser detenida el 9 de octubre por intentar hurtar mercadería de un supermercado. Ella misma -que es jubilada- declaró públicamente que actuó de ese modo porque "tenía hambre" y porque se desesperó al ver su heladera vacía. Así lo manifestó en varias entrevistas televisivas que otorgó libremente.
Sin embargo, la realidad de los hechos es otra de acuerdo con las actuaciones judiciales a las que Popular tuvo acceso.
En primer lugar, Chávez no intentó "robar un churrasco". De acuerdo con la instrucción penal realizada, (1) habría intentado hurtar mercaderías por un total aproximado de 400 mil pesos y (2) habría actuado con la complicidad de otra mujer (Andrea Soledad V.) quien fue liberada luego de ser identificada debido a que no tenía antecedentes penales como sí tenía su cómplice. Si, la "hambrienta" anciana Chávez tiene una condena penal firme por la comisión del delito de hurto y por ello no pudo ser puesta en libertad inmediatamente.
Según consta en las actuaciones del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nacional Nº 25, a ambas imputadas se le secuestró más que un "churrasco" sino "cuatro piezas de lomo, cuatro piezas de vacío, varios paquetes de jamón...", entre otros elementos.
Las dos acusadas de hurto fueron registradas por las cámaras de seguridad del supermercado del porteño barrio de Belgrano -ubicado en la Avenida Cabildo al 3100 - en el que personal de seguridad y de cajas del local declararon como testigos en contra de ambas mujeres.
Es más, uno de los empleados de Seguridad del local dijo -bajo juramento- que "reconoció a las sospechadas" como autoras de un hecho similar, ocurrido el 29 de septiembre pasado, con la "misma mecánica...logrando aquella vez lograr su cometido".
Además, el Juzgado tomó declaración a personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad, que aportó las actas de detención, declaración de los testigos del procedimiento, informes médicos legales e imágenes de los elementos incautados.
Cabe señalar que la defensa de ambas imputadas argumentó que intentaron cometer el delito debido a un "estado de necesidad" que, finalmente, que el tribunal de alzada rechazó.
El Juzgado interviniente dispuso la excarcelación inmediata de Andrea Soledad V. debido a que no tenía antecedentes penales, sin embargo, Chávez debió esperar 35 días para obtener la excarcelación en razón de contar con una condena previa y firme por el delito de hurto.
La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento por tentativa de hurto y rechazó el argumento de estado de necesidad planteado por la defensa. Los jueces señalaron que Stella Maris Chávez tiene hijos en edad laboral y que no se acreditó una situación de peligro inminente que solo pudiera resolverse con esa acción. En el mismo resolutorio se menciona un supuesto “modus operandi” de merodear el local y esconder mercadería. El expediente continúa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25.
Asimismo -como ya se mencionó- Chávez ya tenía una condena por hurto. Conforme un informe del Registro Nacional de Reincidencia, la jubilada registra la causa nro.32.689/24 (y su acumulada nro. 68.888/23) del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 5, en la que por sentencia firme del 1ro de noviembre de 2024, se la condenó a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento en suspenso y el pago de costas, por considerarla coautora del delito de "hurto simple reiterado en dos oportunidades" y a la pena única de un año y diez meses de prisión en suspenso, comprensiva de la mencionada precedentemente y de la pena de un año y seis meses en suspenso, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 3, el 27 de junio de 2024.
La causa judicial continúa en trámite y la jubilada debe presentarse cada 15 días en Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para cumplir con las obligaciones establecidas y reunirse con su defensor.
(1) y (2) Como corresponde al ordenamiento legal vigente, ambas imputadas deben ser consideradas inocentes hasta que sean declaradas culpables por una condena firma.