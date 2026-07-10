Almirante quiere repetir ante All Boys el buen nivel mostrado ante Los Andes

Lo visitará en Floresta este sábado desde las 15. El aurinegro comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional con el pie derecho, al imponerse con gol de Ulises Abreliano.
Arrancó con el pie derecho Almirante Brown en esta segunda rueda de la Primera Nacional. El gol de Ulises Abreliano le dio la victoria sobre Los Andes, en Casanova, pero ahora la cosa seguirá en Floresta. Es que por la 20ma. fecha de la Zona A -segunda de los desquites-, este sábado desde las 15, el Mirasol visitará All Boys, bajo la conducción de Juan Pafundi.
A diferencia de otros triunfos, esta vez el Mirasol exhibió un nivel que hizo entusiasmar a más de uno. Así encontró la el triunfo por 1-0 ante Los Andes y con ello alcanzó su tercera victoria consecutiva para escalar a la sexta posición de la tabla, con 29 puntos, a seis puntos del líder, Deportivo Morón.
Ulises Abreliano, autor del gol de la victoria ante los de Lomas de Zamora, destacó la victoria del equipo del Lobo Montenegro. “Fue un buen arranque, pero sobre todo porque le dimos una alegría a la gente”, estimó y aseguró: “Volver al gol es hermoso, pero ganar era lo más importante”.
A su vez, al referirse a las claves que encontró Almirante para alzarse con los tres puntos, aseveró que “no entramos en la desesperación y, a la vez, seguir atacando en forma constante, pero además hicimos hincapié en seguir insistiendo por los costados”.
En materia de refuerzos, Almirante volvió a apostar a viejos conocidos. Así habían llegado Luciano Pascual y Santiago Villalba, y ahora repatrió a Mariano Santiago, quien tuvo una buena temporada en 2023 y arriba desde Godoy Cruz de Mendoza. Así, el volante se transformó en el tercer refuerzo de este mercado para los mirasoles, ya que se suma a préstamo hasta fin de año.
Por otro lado, en el triunfo 1-0 sobre Los Andes, Santiago Vera celebró los 100 partidos con la camiseta aurinegra, con la que lleva anotados 22 goles. Por ello, la dirigencia le entregó un cuadro conmemorativo al surgido en las inferiores del club, pero que terminó su formación en River.
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