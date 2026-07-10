Almirante quiere repetir ante All Boys el buen nivel mostrado ante Los Andes

En materia de refuerzos, Almirante volvió a apostar a viejos conocidos. Así habían llegado Luciano Pascual y Santiago Villalba, y ahora repatrió a Mariano Santiago, quien tuvo una buena temporada en 2023 y arriba desde Godoy Cruz de Mendoza. Así, el volante se transformó en el tercer refuerzo de este mercado para los mirasoles, ya que se suma a préstamo hasta fin de año.

Por otro lado, en el triunfo 1-0 sobre Los Andes, Santiago Vera celebró los 100 partidos con la camiseta aurinegra, con la que lleva anotados 22 goles. Por ello, la dirigencia le entregó un cuadro conmemorativo al surgido en las inferiores del club, pero que terminó su formación en River.