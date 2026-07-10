Yupanqui, con una chance de acercarse a la punta de la Zona B

Recibirá a Muñiz, que marcha penúltimo. Está a cinco unidades del líder Luján. En la zona A, Paraguayo se medirá con Berazategui y Lugano visitará a Juventud Unida.
La 19na. fecha de la Primera C tiene reservada una preciosa chance para Yupanqui, que pelea arriba en la Zona B. Es que este sábado a las 15, en Ciudad Evita recibirá a Muñiz -penúltimo en las posiciones, bajo la conducción de Agustín Flores. A su vez, desde las 14, Deportivo Paraguayo recibirá en Villa Scasso a Berazategui, con Micaela Abellardo en el arbitraje, mientras que el domingo desde las 14, Lugano visitará a Juventud Unida, con David Cornejo en la conducción.
Yupanqui llega dulce al cruce con Muñiz, puesto que en la fecha pasada dio vuelta el 0-2 ante Sportivo Barracas para llevarse la victoria por 3-2 y con ello sigue prendido en el torneo, en el que suma 27 puntos y marcha en el cuarto puesto, a cinco del líder Luján.
En lo que respecta a la Zona A, hubo tablas y sin goles. Es que Deportivo Paraguayo fue a Valentín Alsina en donde rescató un punto con el empate 0-0 ante Victoriano Arenas, mientras que Lugano, en el José María Moraños de Tapiales, tampoco pudo sumar de a tres, ya que empató 0-0 con JJ Urquiza, que cierra las posiciones de la zona. Entonces, el Naranja marcha octavo puesto, con puntos, mientras que Paraguayo aparece 13°, con 16 puntos.
En otro orden, Deportivo Paraguayo reforzó la ofensiva, con el arribo de Rodrigo Ortiz. El delantero, de ese modo, tendrá su segunda etapa en el club , tras su paso hace tres años. Con la llegada de Ortiz, el equipo dirigido por Juan Aquino sumó su segundo refuerzo para afrontar la segunda mitad de la temporada. La primera incorporación fue Ian Lynch, mientras que paralelamente se dieron las salidas de Patricio Romero, Thiago Barreto y Tomás Miguez.
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