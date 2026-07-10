Yupanqui, con una chance de acercarse a la punta de la Zona B

Recibirá a Muñiz, que marcha penúltimo. Está a cinco unidades del líder Luján. En la zona A, Paraguayo se medirá con Berazategui y Lugano visitará a Juventud Unida.

La 19na. fecha de la Primera C tiene reservada una preciosa chance para Yupanqui, que pelea arriba en la Zona B. Es que este sábado a las 15, en Ciudad Evita recibirá a Muñiz -penúltimo en las posiciones, bajo la conducción de Agustín Flores. A su vez, desde las 14, Deportivo Paraguayo recibirá en Villa Scasso a Berazategui, con Micaela Abellardo en el arbitraje, mientras que el domingo desde las 14, Lugano visitará a Juventud Unida, con David Cornejo en la conducción.