Laferrere se ilusiona e Italiano y Liniers quieren recuperar terreno

En tanto, un poco más tarde, a partir de las 19.10 (por TV), Sportivo Italiano buscará recuperar terreno en la visita a Real Pilar FC luego de lo que fue el empate 0-0 en Ciudad Evita ante UAI Urquiza, y que tendrá a Maximiliano López Monti en el arbitraje. Y ya el domingo a las 15.30, en Villegas, Liniers será anfitrión de Flandria, con Gonzalo Creimermann en la conducción de las acciones. Sin dudas, que para el equipo de Diego Herrero representará otra posibilidad para romper el hechizo en el estadio Juan Antonio Arias, en donde le está costando reunir los tres puntos.

En Lafe todo es ilusión al ver la tabla de posiciones. Con 15 puntos aparece 7° en el Clausura, a sólo cuatro del líder, Midland, que perdió en la fecha pasada. Pero en la tabla general asoma mejor perfilado. Es que el equipo de Pablo Nieva suma 39 puntos, son cuatro los puntos que lo separan de Excursionistas, el último que está clasificando para el Reducido.

Así, el parate por fecha libre fue utilizado para afilar las garras. “El parate vino bien para corregir algunos detalles”, definió el zaguero, Facundo Gómez y agregó: “El parate vino bien para corregir algunos detalles, ya que hacerlo cuando se gana es mejor. Ahora nos quedan once partidos, tenemos que ir paso a paso y el objetivo es estar en los primeros puestos”.

A su vez, Italiano intentó por todos lados pero no pudo quebrar a la UAI Urquiza en el estadio República de Italia de Ciudad Evita. Si bien no está lejos de la pelea en el Clausura, el objetivo del Reducido por la tabla general está algo alejado.

En tanto, Liniers se tuvo que conformar con un punto a través del 1-1 frente a Fénix, a quien visitó en la cancha de Juventud Unida. Y debió conformarse porque el punto fue escasa recompensa para el Celeste, que fue mucho más que su rival. De ese modo, Liniers suma siete puntos en el Clausura que lo dejó al 19° lugar del Clausura, mientras que con 34 puntos, marcha 17° en la general.