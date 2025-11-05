Llega otro duelo matancero en el final del campeonato

El fin de semana podría haber definición en el Torneo Clausura. Si Midland, que manda con 35 puntos, derrota a Fénix y sus inmediatos perseguidores, Real Pilar y Deportivo Armenio –ambos con 34- pierden sus compromisos ante San Carlos y Comunicaciones, respectivamente.

La suerte que corra el Funebrero puede darles una mano a los equipos matanceros. Es que Lafe marcha 8°, con 52 puntos, mientras que Sportivo Italiano aparece con 50, junto a Brown de Adrogué. Es que con el bicampeonato de Midland se liberará un lugar para el Reducido y esto beneficiaría a Lafe y al Tano. De todos modos, no pueden descuidarse puesto que con 49 puntos aparecen cercanos San Martín, Flandria y Comunicaciones, cuando quedan seis en juego.

Ahora bien, en Ciudad Evita Sportivo Italiano recibirá a Laferrere. Serán dos equipos que llegan con el ánimo en diferente sintonía. El Verde matancero viene de caer estrepitosamente ante Midland en Magnasco y Rodney, luego de haber arrancado arriba en el marcador. En cambio, Italiano infló el pecho a la luz de haber dado vuelta el partido ante Liniers.

Y con ello, se apagaron las esperanzas del Verde de pelear por el Torneo Clausura, con lo cual todos los cañones apuntan al segundo ascenso, es decir el Reducido. Tras admitir que “no esperábamos este resultado, fue un golpe duro”, Emanuel Trejo señaló que “trabajamos y seguiremos trabajando para cumplir nuestro objetivo, que es entrar a la etapa de clasificación y pelear por el segundo ascenso”.

Sportivo Italiano festejó en Villegas con el 3-1 sobre Liniers y se llevó el duelo matancero y se está metiendo en la batalla por el Reducido. Fue en el sentido inverso que Lafe, ya que comenzó 0-1, pero en 15 minutos el Tano lo dio vuelta para convertir la mínima en contra en un 2-1, mientras que en el complemento, Emiliano Mozzone puso el 3-1.