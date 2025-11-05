El vóley femenino de la Universidad de La Matanza, en las semifinales de la División de Honor

De ese modo, las universitarias están entre los cuatro mejores equipos de la divisional mayor de la FMV. Es que en los cuartos de final dejó todo y más ante Banco Provincia. El primer chico cayó como visitante, pero en el gimnasio Juan Manuel Fangio de San Justo, la UNLaM empardó la llave y así obligó a jugar el tercer partido. Así, en el Polideportivo Roberto Pando, de San Lorenzo, las dirigidas por María Laura Vincente lograron una victoria épica, ya que supo reaccionar ante un 0-2 en contra y lo transformó en un 3-2 en el tie break.

Sin embargo, nada resultó simple para las matanceras, puesto que en las dos primeras mangas, pese a dar pelea punto a punto, perdieron 25-23 y 25-22 ante el elenco de La Plata. Todo cambió en lo que siguió y el equilibrio llegó con el 25-20 y 25-21 para UNLaM, que contó con la gran faena de Camila Manara, Vanina Nieva y Julieta Ruelli.

La definición se dio en tie break para desempatar. Y la contundencia le dio el triunfo a las matanceras por 15-11. El ramillete que armaron las chicas de la universidad reflejó el gran trabajo y sacrificio que vienen realizando. Pero nada ha terminado. El próximo peldaño será Ferro Carril Oeste, cuya llave aún no tiene fecha. Sí se sabe que el equipo de Vincente deberá definir la serie en Caballito, ya que las verdolagas ganaron la etapa clasificatoria.