Diego García no continuará en Almirante Brown

Y por allí tomará un histórico de los quilates de Diego García, quien no continuará durante la próxima temporada en la institución aurinegra. De ese modo, el Gurí le dará cierre a una larga campaña en Almirante, con cuya camiseta fue parte de un ascenso a la Primera Nacional y con más de 200 partidos y en dos ocasiones estuvo muy cerca de desembarcar en la Liga Profesional: Almirante llegó a semifinales en 2021 y a la final en 2023, en la que fue superado por Independiente Rivadavia de Mendoza, en Córdoba.

El volante jugó siete temporadas en el club de La Matanza, aunque con la salvedad de dos paréntesis marcados en Belgrano y Racing de Córdoba. Con 39 años, el Gurí sumó 213 presentaciones, con 32 goles marcados- y sigue la senda del Mono Ramiro Martínez, quien en el último partido de la temporada se despidió del club.

Si bien la renovación que encabeza el manager, Walter Erviti apunta a un recambio de unos 20 jugadores del plantel, también existen otros que podrían seguir en Almirante. En ese sentido, el defensor, Ulises Abreliano y el delantero, Santiago Villalba están anotados en la columna de la continuidad en la institución.

Por otra parte, en la semana se supo que la Asamblea General Ordinaria se celebrará el miércoles 12 de noviembre, a las 14, en la Ciudad Deportiva de Isidro Casanova. Allí, las autoridades de Almirante Brown darán a conocer el balance correspondiente al período julio 2023-junio 2024.

Una hora antes de que se ponga a consideración de los socios mirasoles el balance, tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria, en cuyo contexto se expondrá el tema de la construcción del micro estadio y el convenio con el municipio de La Matanza que permite desarrollar la obra. En tanto, como es habitual, se consagrarán y premiarán a los nuevos socios vitalicios de la institución.