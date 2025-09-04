Los matanceros de la Primera C quieren dejar atrás la racha negativa

El fin de semana será sin fútbol para los matanceros, ya que en la Zona B, Yupanqui aparecerá en escena el próximo lunes a las 15.30, ya que en Ciudad Evita recibirá a Victoriano Arenas, con Agustín Flores en el arbitraje. En tanto, el martes, también a las 15.30, Deportivo Paraguayo -arbitraje de Rodrigo Villalba- no la tendrá simple, puesto que en el cierre de la fecha visitará a Luján, escolta del líder de la Zona B, Camioneros

Representará un nuevo capítulo con la necesidad de recuperación para los tres, luego de que en la fecha pasada pasó sin triunfos. En ese sentido, Atlético Lugano y Yupanqui rescataron un empate, en cambio Deportivo Paraguayo volvió a perder tras la postergación del finde por lluvia.

En el José María Moraños de Tapiales, Lugano igualó con Defensores de Cambaceres por 2 a 2 y con ese punto, el Naranja cayó al décimo puesto con 25 puntos, junto a El Porvenir, su rival de este viernes. Para Yupanqui, en tanto, el empate 0-0 en Cañuelas significó un pequeño bálsamo a tanta derrota. De todos modos, el Yupa lleva once partidos sin ganar y así se ha caído vertiginosamente en la Zona B, en donde ocupa la última posición con 20 puntos, junto a Central Ballester.

Por su lado, Paraguayo no encuentra el camino y se complica solo. Es que en su cancha de Villa Scasso cayó 2-1 ante Estrella del Sur, con lo cual quedó con 22 puntos, a solo dos puntos de la última posición de la Zona B.

A raíz de la tormenta que azotó a Buenos Aires, el partido fue suspendido y pasó para el martes en Villa Scasso, en donde el Tricolor sumó su cuarta caída consecutiva y son nueve sin victorias.