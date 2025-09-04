Los matanceros de la Primera C quieren dejar atrás la racha negativa

Atlético Lugano visitará a El Porvenir este viernes, Yupanqui recibirá a Victoriano Arenas el lunes y Deportivo Paraguayo se medirá con Luján. En la anterior fecha, los dos primeros cosecharon empates y el tercero, una derrota.
Las alegrías siguen siendo esquivas para los tres equipos de La Matanza que militan en la Primera C. En realidad se trata de una racha negativa y prolongada que abraza a la trilogía que los ha dejado en los puestos lejanos a la pelea por el título y el Reducido, es decir del ascenso a la B. De todos modos, mientras haya chances habrá que insistir. Por ello, en lo que será la 25ta. fecha, el que correrá el telón en la Zona A será Atlético Lugano, que este viernes desde las 15.30 visitará a El Porvenir, en Gerli y con la conducción de Damián Rubino.
El fin de semana será sin fútbol para los matanceros, ya que en la Zona B, Yupanqui aparecerá en escena el próximo lunes a las 15.30, ya que en Ciudad Evita recibirá a Victoriano Arenas, con Agustín Flores en el arbitraje. En tanto, el martes, también a las 15.30, Deportivo Paraguayo -arbitraje de Rodrigo Villalba- no la tendrá simple, puesto que en el cierre de la fecha visitará a Luján, escolta del líder de la Zona B, Camioneros
Representará un nuevo capítulo con la necesidad de recuperación para los tres, luego de que en la fecha pasada pasó sin triunfos. En ese sentido, Atlético Lugano y Yupanqui rescataron un empate, en cambio Deportivo Paraguayo volvió a perder tras la postergación del finde por lluvia.
En el José María Moraños de Tapiales, Lugano igualó con Defensores de Cambaceres por 2 a 2 y con ese punto, el Naranja cayó al décimo puesto con 25 puntos, junto a El Porvenir, su rival de este viernes. Para Yupanqui, en tanto, el empate 0-0 en Cañuelas significó un pequeño bálsamo a tanta derrota. De todos modos, el Yupa lleva once partidos sin ganar y así se ha caído vertiginosamente en la Zona B, en donde ocupa la última posición con 20 puntos, junto a Central Ballester.
Por su lado, Paraguayo no encuentra el camino y se complica solo. Es que en su cancha de Villa Scasso cayó 2-1 ante Estrella del Sur, con lo cual quedó con 22 puntos, a solo dos puntos de la última posición de la Zona B.
A raíz de la tormenta que azotó a Buenos Aires, el partido fue suspendido y pasó para el martes en Villa Scasso, en donde el Tricolor sumó su cuarta caída consecutiva y son nueve sin victorias.
