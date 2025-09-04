Almirante Brown buscará torcer el rumbo a San Telmo

Volvió a caer, no se puede escapar, las distancias se achican y el peligro acecha. Como suele decirse en estos casos, saldrá a jugar con la calculadora en el bolsillo cuando quedan cinco actos para el epílogo. Así, en lo que será la 30ma. fecha del Clausura de la Primera Nacional, el lunes a las 16, en el Fragata Sarmiento, Almirante Brown recibirá a San Telmo, con Julio Barraza en el arbitraje.

Luego quedarán cuatro peldaños que asoman complicados para el Mirasol. Tras el Candombero, Almirante deberá ir a San Martín para visitar a Chacarita, luego será local de Defensores de Belgrano, más tarde Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba y en lo que puede ser una final por no descender, en el capítulo final recibirá a Talleres de Remedios de Escalada. Todo un vía crucis para el equipo de Rodrigo Alonso, que batallará por salvar la categoría, ya que los dos últimos de cada zona descenderán (hoy en la B, CADU y Talleres).

Encima, en la fecha pasada el CADU se vino, ya que ganó y descontó tres puntos, con lo cual Almirante suma 26 puntos, contra 19 del elenco de Zárate y 17 de Talleres.

Por su lado, a CADU le queda: Deportivo Morón de local; Estudiantes, en Caseros; Nueva Chicago, en Zárate; Temperley, como local; y cerrará en el Estanislao López ante Colón. En tanto, el camino de Talleres aparecen: Temperley en el Beranger; Colón, como local; Mitre, en Santiago; Chaco For Ever, en Escalada; y finalizará en Casanova frente a Almirante Brown.

El Aurinegro fue a Carlos Casares en la fecha pasada y no la pasó bien ante Agropecuario, que lo derrotó por 3-1 y así lo empujó a seguir luchando para lograr la salvación.

En tanto, también hay algunas buenas en Casanova. Por caso, José Escurra volvió a jugar después de casi un año, ya que su última vez había sido el 23 de septiembre del año pasado, en la derrota 3-0 contra Defensores de Belgrano.

El volante surgido del semillero reapareció y sumó minutos en la fecha pasada en Carlos Casares frente a Agropecuario, luego de que no estuviera en los planes de los DT anteriores. “Fueron meses duros, pero siempre estuve disponible para el club. Me entrené y con paciencia y mucha ayuda de la familia pude salir adelante”.