Los matanceros de la Primera C quieren volver a sumar de a tres

Atlético Lugano recibirá a Defensores de Cambaceres, Yupanqui visitará a Cañuelas y Deportivo Paraguayo se medirá con Estrella del Sur. El Naranja viene de un empate, y los otros dos, de soportar derrotas.
La realidad no cambia en la Primera C para los equipos de La Matanza. La victoria, sumar de a tres, terminar con una sonrisa, como le quiera decir, se le niega a Atlético Lugano, Deportivo Paraguayo y Yupanqui, que fecha a fecha se hunden un poco más en las posiciones. De todos modos, ante cada capítulo nuevo las ilusiones se renuevan, como es el caso del 24ta. que la divisional cumplirá este fin de semana.
En ese contexto, el sábado a las 15.30 serán dos los que saldrán a escena. Porque Atlético Lugano recibirá en el José María Moraños de Tapiales a Defensores de Cambaceres, bajo el arbitraje de Ramiro Maglio, y en el marco de la Zona A. En cambio, por la B, a Yupanqui le tocará ir a Cañuelas para visitar al Tambero, con la conducción de Gonzalo Correa. En tanto, también por el Grupo B, el domingo desde las 15.30, Deportivo Paraguayo recibirá en Villa Scasso a Estrella del Sur, con la conducción de David Cornejo.
Para los tres, como se dijo, será una nueva chance de cortar con el karma de derrotas o bien de falta de triunfos. Es que Lugano, que al menos no perdió, viene de rescatar un punto en General Rodríguez a través del empate en cero frente a Leandro N. Alem. Con ello, el Naranja ocupa el décimo escalón de la Zona A, junto a El Porvenir, con 24 puntos, es decir muy lejos de la punta que ostenta Ituzaingó, con 42 puntos.
Por el lado de la Zona B sólo hubo reveses en la fecha pasada. En ese sentido, Deportivo Paraguayo cayó estrepitosamente en Rosario por 3-0 ante Argentino de esa ciudad. En tanto, Yupanqui nuevamente no pudo en su casa de Ciudad Evita, puesto que perdió 1-2 con Atlas, lo cual significó la octava caída en los últimos 10 partidos. Con esas derrotas a cuestas, Paraguayo suma 22 puntos, muy cerca del fondo, en tanto Yupanqui sigue último, junto a Central Ballester, con 19 puntos.
