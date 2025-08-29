Los matanceros de la Primera C quieren volver a sumar de a tres

En ese contexto, el sábado a las 15.30 serán dos los que saldrán a escena. Porque Atlético Lugano recibirá en el José María Moraños de Tapiales a Defensores de Cambaceres, bajo el arbitraje de Ramiro Maglio, y en el marco de la Zona A. En cambio, por la B, a Yupanqui le tocará ir a Cañuelas para visitar al Tambero, con la conducción de Gonzalo Correa. En tanto, también por el Grupo B, el domingo desde las 15.30, Deportivo Paraguayo recibirá en Villa Scasso a Estrella del Sur, con la conducción de David Cornejo.

Para los tres, como se dijo, será una nueva chance de cortar con el karma de derrotas o bien de falta de triunfos. Es que Lugano, que al menos no perdió, viene de rescatar un punto en General Rodríguez a través del empate en cero frente a Leandro N. Alem. Con ello, el Naranja ocupa el décimo escalón de la Zona A, junto a El Porvenir, con 24 puntos, es decir muy lejos de la punta que ostenta Ituzaingó, con 42 puntos.

Por el lado de la Zona B sólo hubo reveses en la fecha pasada. En ese sentido, Deportivo Paraguayo cayó estrepitosamente en Rosario por 3-0 ante Argentino de esa ciudad. En tanto, Yupanqui nuevamente no pudo en su casa de Ciudad Evita, puesto que perdió 1-2 con Atlas, lo cual significó la octava caída en los últimos 10 partidos. Con esas derrotas a cuestas, Paraguayo suma 22 puntos, muy cerca del fondo, en tanto Yupanqui sigue último, junto a Central Ballester, con 19 puntos.