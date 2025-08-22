Los tres matanceros de la Primera C buscan dar vuelta la página

La necesidad de ganar que aparece tan diáfana obedece a lo esquiva que resultó la fecha pasada. Porque en el José María Moraños de Tapiales, Lugano no pudo quebrar a Mercedes en un partido muy peleado y terminó 0-1 abajo por un penal, que fue la diferencia que se marcó. De ese modo, el Naranja quedó en la novena posición con 23 puntos de la Zona A, al igual que Muñiz y El Porvenir.

A su vez, en Villa Scasso la fiesta no fue completa. Es que en el día del 64° aniversario del Deportivo Paraguayo, se procedió a la inauguración oficial del Estadio Guaraní, pero los 90 minutos de fútbol fueron otra cosa. Porque el Tricolor cayó por 1-0 ante Sportivo Barracas, y así el equipo matancero, se ubica décimo, junto a Cañuelas, con 22 puntos.

Y para completar un finde sin gritos sagrados, Yupanqui sigue en caída libre. La crisis futbolística llevó a la salida de Nicolás Martínez como entrenador y la llegada de Damián Troncoso. Pese al cambio de timón no hubo modificaciones, ya que el estreno del flamante entrenador no fue el esperado, ya que el Yupa cayó por 1-0 ante Luján.

De ese modo, el equipo de Troncoso se ubica último en la Zona B, junto a Central Ballester, con 19 puntos. Pero, lo más alarmante es que en la tabla general se ubica penúltimo, a tan solo seis puntos de Puerto Nuevo, que ocupa el puesto, que significa la desafiliación.