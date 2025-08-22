Un nuevo compromiso complicado para Almirante

La actualidad marca que Almirante deberá estar atento, nada de descuidarse, porque Talleres de Remedios de Escalada parece haber despertado y se acerca, aunque todavía sigue lejos en esa lucha por mantener el equilibrio en la Primera Nacional.

Almirante se trajo una derrota de Mendoza, pero fue distinta a las otras. La imagen desde el juego resultó otra. De hecho estuvo arriba en el marcador y si el primer tiempo terminaba 2-0 para el equipo de Alonso nadie podía sorprenderse. Pero el Lobo mendocino por algo está en la cumbre y pudo darlo vuelta. De todos modos, quedaron pequeñas buenas señales en esa caída.

El chico Santiago Villalba puso el 1-0 en lo que fue su primer gol en su carrera como profesional, tras 19 partidos. “Lo estaba deseando mucho. Estoy muy contento. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Sé que es el laburo que tengo que hacer y, por eso, me dio mucha felicidad”, dijo el delantero de 21 años.

Por otro lado, además de la derrota, el equipo aurinegro se trajo un lesionado, ya que el volante Leandro Iglesias debió dejar la cancha por una fuerte infracción del volante local, Matías Muñoz. “Me pegó una patada alevosa desde atrás. En ningún momento quiso jugar y si no saco el tobillo, me rompe todo”, contó el volante rosarino.