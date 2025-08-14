Llega un clásico matancero en la Primera B

Laferrere parece ir encontrando la brecha que lo conduzca a pelear por cosas importantes. Llega al clásico matancero con el espaldarazo que le da la victoria lograda en el Morumbí de Rodney y Magnasco sobre Comunicaciones por 1-0.

No se trató de un triunfo más, puesto que el Villero se metió entre los diez de la tabla general, con 36 puntos, y quedó muy cerca del Reducido por el segundo ascenso. En tanto, más atrás en la general aparecen Sportivo Italiano, con 34 punos y Liniers, con 33. Paralelamente, el Clausura es dominado por Midland, que cosecha 16 puntos, mientras que el Tano marcha cuarto, con 13, Lafe, con 12 puntos aparece en el octavo peldaño, en tanto Liniers se ubica en la última posición junto a Comunicaciones, Dock Sud y Deportivo Merlo, todos con apenas 6 puntos.

Por su lado, tras la fecha libre, Liniers volverá a tener acción en la jornada 9 ante Laferrere en el duelo matancero. El Celeste hace siete partidos que no consigue sumar de a tres en el estadio Juan Antonio Arias, ya que sufrió seis derrotas y un empate. “Esperamos que en la próxima fecha se nos de la victoria de local, que hace tiempo no podemos conseguir”, señaló el entrenador del Celeste, Diego Herrero.

A su vez, el técnico Diego Herrero no baja la vara del entusiasmo. Es que entendió que “son detalles los que faltan para ganar. Es cuestión de encontrar esos buenos momentos durante más tiempo y que nos lastimen menos.

Por otro lado, Sportivo Italiano tendrá fecha libre, que le servirá a su entrenador, Matías Giménez para levantar al plantel luego de lo que fue la caída 2-0 en Libertad frente a Midland.

Era una gran chance de trepar a la cima, pero el Funebrero fue más sobre la carpeta de césped artificial del estadio del último campeón de la divisional. En ese sentido, el volante azzurro, Joaquín Rojas entendió que “es muy difícil hacer una análisis, porque Italiano es un equipo que trata la pelota contra el piso, pero en una cancha como la de Midland se hizo complicado", afirmó.

De todos modos, Rojas entendió que "es dolorosa la derrota, ya que sabíamos que era un partido especial porque después venía la fecha libre, pero ahora hay que levantar la cabeza y pensar en la UAI Urquiza".