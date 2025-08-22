Dos matanceros buscan la recuperación en la Primera B

Para el Tano será regresar a las canchas tras la fecha libre del pasado fin de semana. El último antecedente del Sportivo es la derrota por 2-0 en Libertad frente al líder, Midland. Ahora, el equipo de Matías Giménez tendrá la chance de sumar de a tres en casa, puesto que recibirá a la UAI, que viene realizando una floja campaña.

A su vez, el domingo Liniers buscará la recuperación tras la derrota que sufrió en su estadio Juan Antonio Arias de Villegas ante Deportivo Laferrere, en lo que fue el clásico matancero de esa jornada. Lo perdió por 3-2 en el último tramo por un tiro libre de Goverbille, lo que significó que se extienda la racha adversa en Villegas. “Estamos pasando por la situación que nos convierten rápido. Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, eso es muy difícil de sostener, se hace todo cuesta arriba”, repasó Diego Herrero, el DT de Liniers.

Si bien el Celeste es uno de los equipos más goleadores de la categoría con 34 tantos a favor, a la vez asoma como el sexto que más recibió con 32. “Lo trabajamos con tareas defensivas y concentración, además lo intentamos por varios medios para que esto deje de pasar”, explicó Herrero y agregó: “No quiero llamarlo mala suerte, pero estoy convencido de que tenemos menos de lo que merecemos. Necesitamos ganar urgente, fuera de los merecimientos. Estamos entrando en una zona donde hace unos meses era impensado estar”, sostuvo el entrenador del Celeste de Villegas.

En tanto la fecha libre le llega en un mal momento a Laferrere. Porque le corta el buen andar que ha encontrado en el torneo de la Primera B. Viene de ganar el cruce matancero ante Liniers, en Villegas, que lo situó en buena posición tanto en las posiciones de Clausura como en la general.

Un exquisito tiro libre de Lucas Goberville le dio la victoria agónica al Villero en Villegas por 3-2 para así meterse en la lucha por los puestos del Reducido. Así, Lafe quedó cuarto con 15 puntos y séptimo en la general. En función de esta realidad, Pablo Nieva, el DT del Verde matancero, aseguró que “estamos viendo el sol y vamos a ir por todo”.

A raíz de la fecha libre, el Verde volverá al ruedo en la undécima fecha en la que recibirá a Fénix, en el Morumbí de La Matanza. “Justo nos toca quedar libres en la levantada del equipo, ya que se ha ido de menor a mayor”, apuntó.

Tras casi una treintena de partidos al frente de Laferrere, Pablo Nieva comenzó a vivir uno de los mejores momentos como DT. “Nos costó el Apertura, donde en el final tuvimos buenos resultados, y un comienzo de Clausura”, reflexionó y agregó: “Si manteníamos la disciplina en el trabajo y el equipo se soltaba, podíamos hacer un buen papel. Así, la disciplina del trabajo le fue ganando al drama que hubo mucho cuando armamos este plantel joven y no se sabía cómo iba a funcionar do esto. También había una dirigencia nueva que llegaba 1al club, más el fantasma del descenso, y el día a día del trabajo del equipo siempre fue igual; en silencio, sin hacer mucho ruido, y bueno, ese laburo nos fue llevando a los buenos resultados que estamos teniendo”.