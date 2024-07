Los tres matanceros de la Primera C no logran salir del pantano y están en el sótano de la tabla

El Torneo Clausura de la Primera C sigue mostrando la peor cara para los equipos de La Matanza, que no pueden sacar los pies del pantano en que han caído desde el certamen pasado. Tal es el pobre presente, que la trilogía cierra las posiciones, aunque Yupanqui no ha sumado, en cambio Paraguayo y Lugano tienen un punto de nueve posibles.