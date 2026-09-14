La Pampa demandó al Gobierno por las regalías de una represa que comparte con Mendoza

Ese acuerdo establece obligaciones vinculadas al pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa. Desde la provincia sostienen que el Estado Nacional no puede modificar unilateralmente un compromiso asumido junto con las dos jurisdicciones.

Las regalías de Los Nihuiles representan actualmente unos US$2,5 millones por año, según los cálculos mencionados en la disputa.

La disputa por el río Atuel y los recursos generados por Los Nihuiles tiene más de cinco décadas. El decreto 982/2026 eliminó el decreto 1560/73, que había establecido un reparto igualitario de las regalías.

Posteriormente, la ley 23.164, sancionada en 1984, elevó el porcentaje de regalías al 12%, con un 6% para cada provincia.

Actualmente, el monto anual que se distribuye ronda los 2,5 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos mencionados en el conflicto. Mendoza, además, sostiene que La Pampa debería devolver unos 680 millones de dólares más intereses correspondientes a regalías compartidas durante los últimos 53 años.

El gobierno mendocino considera que el nuevo esquema responde a la necesidad de definir las condiciones para una nueva licitación de la concesión de Los Nihuiles por los próximos 30 años.

“No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece”, afirmó Ziliotto al cerrar su mensaje.