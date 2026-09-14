La Pampa demandó al Gobierno por las regalías de una represa que comparte con Mendoza

El gobierno de Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar contra el decreto 982/2026, que modificó el esquema de reparto de las regalías de la represa ubicada sobre el río Atuel.
La Pampa presentó este lunes una medida cautelar ante la Justicia Federal para pedir la suspensión de los artículos del decreto 982/2026 que modificaron el régimen de regalías de la represa Los Nihuiles, norma firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que le dejó a Mendoza con el 100% de esos recursos, y que hasta ahora se repartían entre ambas provincias.
El planteo fue presentado por el gobierno de Sergio Ziliotto ante el juzgado federal de primera instancia de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric. La presentación judicial busca frenar los efectos del decreto mientras se resuelve el conflicto entre las dos jurisdicciones.
Ziliotto confirmó la presentación a través de sus redes sociales. “Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos”, afirmó.
El gobernador pampeano sostiene que el reclamo no se basa únicamente en el decreto de 1973 que establecía el reparto de las regalías. Según su planteo, también existe un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese acuerdo establece obligaciones vinculadas al pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa. Desde la provincia sostienen que el Estado Nacional no puede modificar unilateralmente un compromiso asumido junto con las dos jurisdicciones.
La disputa por el río Atuel y los recursos generados por Los Nihuiles tiene más de cinco décadas. El decreto 982/2026 eliminó el decreto 1560/73, que había establecido un reparto igualitario de las regalías.
Posteriormente, la ley 23.164, sancionada en 1984, elevó el porcentaje de regalías al 12%, con un 6% para cada provincia.
Actualmente, el monto anual que se distribuye ronda los 2,5 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos mencionados en el conflicto. Mendoza, además, sostiene que La Pampa debería devolver unos 680 millones de dólares más intereses correspondientes a regalías compartidas durante los últimos 53 años.
El gobierno mendocino considera que el nuevo esquema responde a la necesidad de definir las condiciones para una nueva licitación de la concesión de Los Nihuiles por los próximos 30 años.
“No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece”, afirmó Ziliotto al cerrar su mensaje.