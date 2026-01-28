Javier Milei participará del acto por el Día del Holocausto

El mandatario regresó a la capital durante la madrugada tras una visita a Mar del Plata, donde recorrió las principales zonas céntricas, visitó la fábrica de helados Lucciano’s, asistió al espectáculo de la humorista Fátima Flórez y disertó en La Derecha Fest.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el acto comenzará a las 17 y contará con la presencia de las máximas autoridades de la comunidad judía, entre ellos Mauro Berenstein, titular de la DAIA, y Mario Sobol, secretario general de la AMIA. Se espera que Milei asista acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros miembros del Gobierno.

En su participación anterior, el presidente destacó la importancia simbólica de la fecha y advirtió sobre la persistencia del antisemitismo a nivel global. “La presente hora mundial nos demuestra, a diario, con cada ataque a Israel, que el antisemitismo y el odio hacia la civilización occidental están más vigentes que nunca, lo que nos obliga a no claudicar en nuestra lucha”, afirmó hace un año.

El Día Internacional del Holocausto, que se conmemora cada 27 de enero, fue establecido por la ONU en recuerdo de las víctimas del Holocausto tras la liberación del campo de exterminio Auschwitz.

Además de participar en actos oficiales, Milei mantiene un vínculo personal con el judaísmo. En varias ocasiones manifestó su intención de convertirse a esa religión, aunque tras asumir la Presidencia pospuso ese objetivo. Durante su carrera política ha asistido a sinagogas y recibido a rabinos y autoridades de la comunidad judía.