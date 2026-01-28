Fátima Florez habló sobre su reencuentro con Javier Milei

El primer mandatario subió al escenario sobre el final del espectáculo para interpretar -junto a la imitadora- “El Rock del Gato”, el clásico tema de Ratones Paranoicos, lo que generó la euforia de los presentes en la sala.

La humorista eligió el programa "La Mañana con Moria" para hablar sobre su reencuentro público con el presidente argentino, y reconoció que estaba “muy movilizada” por lo que vivió en el escenario “Fue una energía muy fuerte. Parecía la de un estadio de fútbol. A uno lo elevaba más. Se vivió un clima muy festivo y especial”.

FATIMA

La consuctora destacó la química que hay entre la humorista y el presidente “Se sintió super relajado y los dos funcionaron con una sinergia muy particular. Había otra movida, eso se notó. Una pareja constituida a la que a los dos les gusta el arte y el escenario que los fusionó y explotaron” y no tuvo reparos en preguntarle si pasó la noche con el primer mandatario.

GATO

“Nosotros siempre tuvimos un vínculo poco convencional. De verdad que acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y en 2024 finalizó. Pero cuando hay algo más allá, porque no fue una calentura, hay un vínculo que tiene que ver con charlas y pensamientos” explicó la actriz y recordó “La primera vez que nos abrazamos estuvimos 45 minutos así. Fue en mi casa, cuando había surgido la química. Lo recordamos siempre como si hubiera sido un viaje en el tiempo. Nuestros abrazos son fuertes”.

image

Sobre lo que Javier Milei le dijo al oído durante la presentación, Fátima Florez reveló “Me dijo "soy muy feliz", "soy extremadamente feliz". Fue como un cuento de hadas, salió todo perfecto”.

Para terminar, la comediante confesó entre risas “Anoche revivieron cosas quenchis”, haciendo referencia a lo vivido arriba del escenario.