LLA negocia cambios para avanzar con la ley de Propiedad Privada

En esa línea, la senadora chubutense Edith Terenzi expresó su preocupación por la posible concentración de tierras en manos de capitales extranjeros, especialmente en provincias con recursos estratégicos.

Otro eje de conflicto es la modificación de la ley 27.453 de integración socio-urbana de barrios populares. El proyecto elimina artículos clave vinculados a la expropiación de tierras y reduce el rol del Estado nacional en los procesos de regularización dominial, que pasarían a depender principalmente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Catarata de expulsiones

Sectores de la oposición sostienen que estos cambios podrían dificultar la continuidad de políticas de urbanización y abrir la puerta a una mayor conflictividad social. En particular, cuestionan la eliminación de la suspensión de desalojos por diez años, lo que -según advierten- podría derivar en una “catarata” de expulsiones en asentamientos informales.

En paralelo, la iniciativa introduce un régimen de desalojos más ágil, con plazos significativamente reducidos. El esquema prevé intimaciones de pago de apenas tres días y procesos judiciales abreviados que permitirían concretar desalojos en un lapso menor, con requisitos simplificados para los propietarios.

El proyecto también incluye modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. En este caso, el oficialismo propone eliminar restricciones que impedían la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante décadas. Según el Ejecutivo, esas limitaciones resultan “irrazonables” y no han demostrado eficacia en la protección ambiental.

Frente a este panorama, el oficialismo reconoce que aún no cuenta con los votos necesarios y que deberá continuar negociando para introducir cambios que permitan destrabar el debate. “Hay varios bloques que quieren modificaciones”, admiten desde el entorno parlamentario.