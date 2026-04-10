Cuál es la percepción de la economía y del gobierno de Javier Milei

En referencia a la percepción sobre la situación económica personal, el 67% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, 2 puntos más que el mes anterior y el valor más alto desde agosto 2024.

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Mientras que la sensación positiva sobre la economía personal de los votantes a LLA se encuentra en 62% (cuatro puntos porcentuales menos que el mes anterior), mientras que el pesimismo predomina entre los votantes de FP, con un 96%.

Los votantes de PU replican esta sensación: un 75% de ellos considera que su situación económica personal es peor ahora que en 2025.

La percepción del gobierno de Javier Milei

Por su parte, la percepción sobre la gestión del gobierno de Javier Milei continúa cayendo luego de los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete del presidente, llegando al mínimo registrado para esta gestión. Un 57% lo evalúa negativamente y un 41% continúa apoyando al equipo libertario.

Entre los votantes de LLA la aprobación a la gestión cae un punto al 87%. Por su parte, entre los votantes de FP, el 98% expresa una opinión negativa de la gestión de Milei. Por último, el 67% los votantes de PU tienden a ver la gestión del gobierno libertario como mala o muy mala.

En tanto, la incertidumbre en la situación económica del país continúa siendo la principal preocupación de los ciudadanos con un 65%. La inseguridad le sigue con un 62%, y el top tres lo completa la inflación, cuya relevancia entre las principales preocupaciones de los encuestados había caído desde mayo 2025.

Luego de diez meses la inflación volvió a ser un punto de presión importante, subiendo 23 puntos del piso de 37% del mes de octubre 2025 al 60% este mes.

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En la segmentación por voto se verifica que la agenda de inquietudes de los seguidores de LLA se compone de la atención por la inseguridad (78%) y la impunidad de los actos de corrupción kirchnerista (64%).

Ninguna otra preocupación alcanza el 50% para este segmento. Entre los seguidores de FP, las tres principales preocupaciones continúan siendo en materia económica: la incertidumbre en la situación económica (88%), los ajustes que está haciendo el gobierno (86%), y la inflación (80%).

Guillermo Francos lidera la imagen positiva

Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete de la administración de Milei lidera el ranking de imagen positiva con 44%. El top tres de líderes del oficialismo lo completan Patricia Bullrich (42% de imagen positiva) y Diego Santilli (39% positiva). El presidente se ubica cuarto con 38%.

En la segmentación por voto, quienes favorecieron a LLA en las legislativas tienen a Bullrich, Milei y Francos como favoritos (86%, 83% y 78% respectivamente), mientras que menos del 6% de quienes eligieron la fórmula de FP valoran positivamente a los miembros (actuales y pasados) del gabinete de Milei.