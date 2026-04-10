Patricia Bullrich, sobre Manuel Adorni: "No tiene el cuero tan duro como yo"

Bullrich dijo esto en un encuentro con periodistas antes de disertar en la Bolsa de Comercio cordobesa, donde dio un discurso con una fuerte defensa de las leyes de reforma laboral y de reforma de la de Glaciares.

También sostuvo que la inflación “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando” e hizo una comparación con lo que pasó con el Riesgo País.

image Patricia Bullrich, en Córdoba.

"Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando", sostuvo en la Bolsa de Comercio", dijo al respecto.

En el tramo final de su exposición, la ex ministra sostuvo: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.