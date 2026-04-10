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Patricia Bullrich, sobre Manuel Adorni: "No tiene el cuero tan duro como yo"

La jefa de la bancada de senadores de LLA se refirió a situación del Jefe de Gabinete durante un encuentro en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), se refirió a la polémica en torno a Manuel Adorni y sostuvo que el Jefe de Gabinete eligió “el silencio” para afrontar las denuncias en su contra porque “quizás no tiene el cuero tan duro” como ella, ya que "recién arranca en política".

“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo Bullrich en el marco de su participación en un encuentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

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Y continuó: "La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".

Bullrich dijo esto en un encuentro con periodistas antes de disertar en la Bolsa de Comercio cordobesa, donde dio un discurso con una fuerte defensa de las leyes de reforma laboral y de reforma de la de Glaciares.

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También sostuvo que la inflación “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando” e hizo una comparación con lo que pasó con el Riesgo País.

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Patricia Bullrich, en Córdoba.

Patricia Bullrich, en Córdoba.

"Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando", sostuvo en la Bolsa de Comercio", dijo al respecto.

En el tramo final de su exposición, la ex ministra sostuvo: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.

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