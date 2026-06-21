Los taxis eléctricos ya circulan por las calles porteñas

“El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora llené el tanque”, relató el chofer al explicar la practicidad del sistema. Según indicó, una carga completa le permite recorrer unos 380 kilómetros, una distancia que permite cubrir buena parte de la jornada laboral de un taxi porteño.

Los costos de los autos eléctricos

En cuanto a los costos, señaló que cargar el vehículo en estaciones públicas tiene un valor aproximado de $30 mil y destacó que el mantenimiento resulta más económico que el de un automóvil tradicional a combustión. Los controles se realizan cada 20 mil kilómetros, con menos componentes mecánicos que requieren reemplazo.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la incorporación de taxis eléctricos forma parte del plan de Electromovilidad, que incluye incentivos financieros para facilitar el recambio de unidades. En ese marco, el Banco Ciudad ofrece créditos de hasta $28 millones para la compra de vehículos 0 kilómetro eléctricos o híbridos enchufables, con un plazo de hasta 48 meses y cobertura de hasta el 70% del valor del automóvil.

Además, los vehículos eléctricos particulares radicados en la Ciudad cuentan con beneficios como la exención del 100% del impuesto de patentes y descuentos en los peajes de las autopistas porteñas.

Otro de los pilares del programa es la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de esta tecnología. Para eso se creó una red de 400 puntos de carga públicos distribuidos en distintos sectores de la Ciudad, con el objetivo de facilitar el uso diario de estos vehículos.

“Es un paso más dentro del plan de Electromovilidad de la Ciudad. A los créditos para el recambio de la flota se suma la creación de una red de 400 puntos de carga públicos. Y para 2027, todos los colectivos que se sumen a la red de transporte público deberán ser eléctricos o a gas”, indicaron desde la administración porteña.

Calidad ambiental de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que la iniciativa apunta a incorporar tecnología aplicada al transporte y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad. “Estamos trayendo la última tecnología del mundo para movernos mejor, y al mismo tiempo tener una Ciudad más silenciosa y sin contaminación. El objetivo es que los vecinos tengan opciones rápidas, eficientes y seguras”, sostuvo.

Aunque todavía representan una porción pequeña dentro del universo de taxis que circulan diariamente por Buenos Aires, los vehículos eléctricos empiezan a abrir camino en un sector históricamente asociado a los motores convencionales. La apuesta oficial es que cada vez más choferes se sumen a la transición y que, con el avance de la infraestructura, la movilidad eléctrica deje de ser una novedad para convertirse en parte habitual del transporte porteño.