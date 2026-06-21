Los taxis eléctricos ya circulan por las calles porteñas

Los primeros taxis eléctricos comenzaron a prestar servicio en la Ciudad de Buenos Aires como parte del plan de electromovilidad.
El paisaje urbano de Buenos Aires comenzó a incorporar una nueva imagen: taxis eléctricos que circulan sin ruido de motor y sin emisiones contaminantes. Los primeros vehículos eléctricos ya forman parte de la flota porteña, en una apuesta por transformar el transporte público individual y avanzar hacia un modelo de movilidad más sustentable.
Uno de los protagonistas de esta transición es Gerardo Trillini, un taxista con 35 años de experiencia al volante, que decidió dejar atrás los vehículos tradicionales para manejar un auto impulsado completamente por energía eléctrica. Su primera impresión fue clara: “No hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha. Además, la dirección es recontra liviana”.
Sin embargo, como muchos usuarios que se enfrentan a una nueva tecnología, el cambio estuvo acompañado por dudas iniciales. La autonomía de la batería, los lugares disponibles para cargar el vehículo, el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos fueron algunas de las preocupaciones antes de tomar la decisión.
Con el uso cotidiano, Trillini encontró respuestas. Habitualmente carga el taxi en su propia vivienda, conectado a la red eléctrica domiciliaria, aunque también cuenta con un sistema para carga rápida que puede utilizar en estaciones habilitadas, estacionamientos de supermercados y locales gastronómicos.
“El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora llené el tanque”, relató el chofer al explicar la practicidad del sistema. Según indicó, una carga completa le permite recorrer unos 380 kilómetros, una distancia que permite cubrir buena parte de la jornada laboral de un taxi porteño.
En cuanto a los costos, señaló que cargar el vehículo en estaciones públicas tiene un valor aproximado de $30 mil y destacó que el mantenimiento resulta más económico que el de un automóvil tradicional a combustión. Los controles se realizan cada 20 mil kilómetros, con menos componentes mecánicos que requieren reemplazo.
Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la incorporación de taxis eléctricos forma parte del plan de Electromovilidad, que incluye incentivos financieros para facilitar el recambio de unidades. En ese marco, el Banco Ciudad ofrece créditos de hasta $28 millones para la compra de vehículos 0 kilómetro eléctricos o híbridos enchufables, con un plazo de hasta 48 meses y cobertura de hasta el 70% del valor del automóvil.
Además, los vehículos eléctricos particulares radicados en la Ciudad cuentan con beneficios como la exención del 100% del impuesto de patentes y descuentos en los peajes de las autopistas porteñas.
Otro de los pilares del programa es la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de esta tecnología. Para eso se creó una red de 400 puntos de carga públicos distribuidos en distintos sectores de la Ciudad, con el objetivo de facilitar el uso diario de estos vehículos.
“Es un paso más dentro del plan de Electromovilidad de la Ciudad. A los créditos para el recambio de la flota se suma la creación de una red de 400 puntos de carga públicos. Y para 2027, todos los colectivos que se sumen a la red de transporte público deberán ser eléctricos o a gas”, indicaron desde la administración porteña.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que la iniciativa apunta a incorporar tecnología aplicada al transporte y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad. “Estamos trayendo la última tecnología del mundo para movernos mejor, y al mismo tiempo tener una Ciudad más silenciosa y sin contaminación. El objetivo es que los vecinos tengan opciones rápidas, eficientes y seguras”, sostuvo.
Aunque todavía representan una porción pequeña dentro del universo de taxis que circulan diariamente por Buenos Aires, los vehículos eléctricos empiezan a abrir camino en un sector históricamente asociado a los motores convencionales. La apuesta oficial es que cada vez más choferes se sumen a la transición y que, con el avance de la infraestructura, la movilidad eléctrica deje de ser una novedad para convertirse en parte habitual del transporte porteño.