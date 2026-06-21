Choque en el Puente Pueyrredón: murió un motociclista y buscan al conductor que huyó

Un hombre de 41 años perdió la vida luego de una colisión en el acceso hacia Avellaneda. Investigan las imágenes de vigilancia para identificar al responsable.
El tránsito hacia el sur del Conurbano se vio alterado este domingo por un accidente fatal registrado sobre la Autopista 9 de Julio Sur, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón. Como consecuencia del impacto, un motociclista falleció y las autoridades intentan localizar al conductor involucrado, que se dio a la fuga.
El episodio ocurrió por la mañana en el tramo que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda, cerca del Riachuelo. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la víctima se desplazaba por el carril rápido cuando fue alcanzada por un vehículo que todavía no pudo ser identificado.
Fuentes oficiales indicaron que el SAME constató el fallecimiento del hombre, de 41 años, al arribar al lugar del hecho. Luego de la confirmación, se instaló una carpa para preservar la zona mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.
Para permitir el trabajo de los especialistas, se restringieron dos carriles de la autopista. A su vez, integrantes de la Policía de la Ciudad realizaron peritajes con el objetivo de establecer cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias del caso.
Las tareas de investigación y la presencia de la moto sobre la calzada generaron complicaciones en el tránsito durante varias horas. La remoción del rodado y la recolección de pruebas demandaron un importante operativo en el sector.
En paralelo, los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del accidente. El principal objetivo es identificar al automovilista que, según las primeras versiones, se dio a la fuga tras el impacto.