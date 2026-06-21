Choque en el Puente Pueyrredón: murió un motociclista y buscan al conductor que huyó

Las tareas de investigación y la presencia de la moto sobre la calzada generaron complicaciones en el tránsito durante varias horas. La remoción del rodado y la recolección de pruebas demandaron un importante operativo en el sector.

En paralelo, los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del accidente. El principal objetivo es identificar al automovilista que, según las primeras versiones, se dio a la fuga tras el impacto.