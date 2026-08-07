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Brinco: el millonario pozo del sorteo correspondiente al domingo 9 de agosto

Los sorteos del juego de la Lotería de Santa Fe se realizan todos los domingos a las 21 horas y lo podés seguir en vivo por TV y Online.

El sorteo del Brinco 1366 del domingo 9 de agosto de 2026 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. Tendrá un pozo súper millonario, que rondará en 280 millones de pesos.

El próximo sorteo, siempre los días domingos a a las 21, y se pueden seguir en RTS Santa Fe, Argentina 12, y Canal 9 de Paraná y en el canal oficial de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Números del sorteo del Brinco del 2 de agosto

TRADICIONAL: 27 09 00 39 03 04 (Vacante)

BRINCO JUNIOR: 34 12 26 06 17 18 (11 ganadores c/5 aciertos)

Brinco: próximo sorteo

Se estiman 300.000 apuestas para el sorteo de los domingos a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más de 1.100 millones de pesos. Valor de la apuesta: $1.000

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