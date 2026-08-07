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Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 9 de agosto de 2026

Es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos. Los sorteos son todos los domingos pasadas las 16.30.

El Telekino es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos, cuyos sorteos son todos los domingos pasadas las 16.30 horas. Tiene un pozo aproximado de 3.100 millones de pesos.

Además, quién acierte todos los números podrá acceder a un viaje para 2 personas a Río de Janeiro, una casa rodante, un camioneta 0km, un auto 0km, una casa estilo americana, un auto 0km, un crucero para dos personas por Argentina, Uruguay y Brasil y un crucero para 2 personas por el Caribe.

Los sorteos del Telekino se transmiten en vivo para todo el país a través de El Nueve todos los domingos a las 16.30.

Telekino: sorteo del domingo 2 de agosto

  • Tradicional: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24
  • ganador con 15 aciertos: Vacante
  • 25 ganadores con 14 aciertos: $619.618
  • 667 ganadores con 13 aciertos: $69.066
  • 8.421 ganadores con 12 aciertos: $19.042
  • Próximo sorteo: todos los domingos a las 16.30

Requino: números del 2 de agosto

  • Números: 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25
  • 32 ganadores: $179.287

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.

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Edición Nro. 15739

 

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